Mito resuelto: ¿Es verdad que Bolivia infla los balones con helio para sacar ventaja en la altura?

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre, está a la vuelta de la esquina. Allí, la Selección Colombia jugará contra Bolivia, Paraguay y Chile, en busca de los nueve puntos.

Justamente, frente al primero compromiso, que se disputará en La Paz, surgió un tema que ha generado gran revuelo y es con relación a los balones que, supuestamente, inflan con helio.

Dicho mito tomó fuerza, ya que decían que los bolivianos utilizaban dicha estrategia para que el balón volara más rápido, teniendo en cuenta que se juega en la altura.

Por eso, para aclarar ese tema, este miércoles, hablaron con Fernando Panesso, exárbitro internacional colombiano, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

¿Existen antecedentes con ese tema de los balones?

"Sí, fue una circunstancia anecdótica en aquel partido porque el cuerpo técnico argentino no permitió que los balones fueran expuestos al terreno de juego sin que ellos tuvieran la posibilidad de ver cómo los inflaban. En esa época, creo que fue 2002 o 2003, los argentinos estuvieron muy al tanto del inflado de los balones"

¿Los árbitros llevan medidor de la presión para los balones?

"Sí, siempre. Eso hace parte de lo que se lleva en el cuerpo arbitral y se hace la medición correspondiente. Ellos, hasta que no se inflaron los balones, no se fueron del camerino y no permitieron que nadie manipulara esos balones"

¿Quién o cómo establecen que quieren hacer eso?

"El día anterior hay una mesa técnica que se hace con los capitanes y fue una sugerencia del cuerpo técnico argentino, que quería que los inflaran delante de ellos, donde pudieran observar qué se hacía y cómo se manejaba"

¿Cuál debe ser la presión de los balones?

"Es de 10 y 12, pero de todas maneras con esa medida y con el tema del helio, todo era muy complejo por la rapidez del balón y más en la altura, donde la pelota vuela"

¿Se puede exigir que esté dentro de esos parámetros?

"Claro, eso está establecido en el reglamento. Es la medida mínima y máxima. A nosotros, siempre nos permitían llegar ocho días antes del partido para aclimatarse a la altura y demás. Eso pasó varias veces en La Paz"