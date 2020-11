Neymar, Coutinho y Casemiro: los hombres que desde ya extrañan en la selección de Brasil

Dos convocados de Brasil para los partidos de las eliminatorias al Mundial Catar contra Venezuela el viernes en Sao Paulo y cuatro días después con Uruguay en Montevideo, dijeron este martes que sentirán la falta de Neymar, Coutinho y Casemiro, tres referencias de la Canarinha.

El delantero Richarlison y el volante Allan admitieron que Brasil tendrá dificultades para mantener el ritmo de sus primeros partidos sin tres titulares indiscutibles.

Los dos compañeros de club en el Everton inglés fueron los escogidos para la rueda de prensa de la selección este martes, en el segundo día de entrenamientos de la Canarinha en el Granja Comary.

"Los tres son muy importantes para la selección y para el trabajo que el equipo viene haciendo en los últimos años y es por eso que los que los sustituyan tendrán que hacer lo máximo para mantener el nivel", afirmó Allan, el probable sustituto de Casemiro.

El mediocentro del Everton afirmó que será necesario trabajar mucho en los entrenamientos, así como remarcarlo en las conversaciones, para que los jugadores que sustituirán el trío puedan hacer que el equipo mantenga el nivel de sus dos primeros partidos en eliminatorias, que ganaron por goleada de 5-0 a Bolivia en Sao Paulo y por 2-4 a Perú en Lima.

Richarlison destacó la falta que hará Neymar.

"Es claro que sentiremos la ausencia de Neymar. Tenemos una base pero, sin Neymar, será difícil. Aunque los demás sabemos lo que tenemos que hacer tanto con él como sin él", dijo el atacante.

El centrocampista del Barcelona Philippe Coutinho fue desconvocado por lesión y el mediocentro del Real Madrid Casemiro por haber dado positivo para covid-19.

Neymar fue mantenido en la lista de convocados pese a la lesión que sufrió hace una semana, pero ya fue descartado para el partido con Venezuela y es duda de que esté a punto para la visita a Montevideo.

Esta será la primera vez que el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', no contará con ninguno de los tres para un partido oficial de Brasil desde que llegó al cargo hace cuatro años.

Coutinho es el jugador que más ha jugado en la selección de la era Tite, con 46 participaciones en 50 partidos, y Casemiro es otro de los preferidos por el seleccionador, mientras que Neymar es titular indiscutible.

Allan dijo que Brasil tiene que intentar mantener el nivel de sus dos primeros partidos en eliminatorias.

"Es lo que esperamos para los dos próximos desafíos que sabemos que serán difíciles. Tuvimos dificultades con Venezuela y con Uruguay en la Copa América. Pero manteniendo el nivel podemos salir de nuevo con resultados positivos", dijo.

"No existe partido fácil ni adversario más fácil que otro. Son once contra once. En los dos últimos partidos Brasil transformó en fácil partidos que eran difíciles. Tenemos que seguir ese ritmo, prepararnos fuertes porque sabemos que serán partidos complicados contra adversarios difíciles", agregó.

Sobre la posibilidad de sustituir a Casemiro, afirmó que Tite tiene la ventaja de contar con varias opciones y que hay que estar preparados para cuando surja la oportunidad.