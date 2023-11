"No fue la mejor noche de Wilmar Roldán, pero no es justo que se destroce su figura"

Uruguay consiguió una valiosa victoria, este jueves, en la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, frente a Argentina 0-2, con anotaciones de Ronald Araujo y Darwin Núñez. A pesar de la alegría por los tres puntos conseguidos en La Bombonera, los ‘charrúas’ no terminaron del todo conforme con la actuación del árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Uno de los que prendió la ‘mecha’ fue el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, quien en zona mixta, dejó unas polémicas declaraciones acusando al pito antioqueño de tener una actuación “localista”.

"Mirá como tengo los nudillos de pegarle a la pared, la bronca que me dio las intervenciones. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiros libres inexistentes, y del otro lado cortaba tiros libros que existían y no los daba. Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán, una actuación tan pobre como la de hoy, y tan sesgada", fueron las declaraciones del dirigente Ignacio Alonso.

En ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ habló el exárbitro y analista Gustavo Méndez, quien dio un balance de lo que fue la actuación de Roldán en Buenos Aires. Aunque fue consciente de que no tuvo una buena noche, también dejó claro que las fuertes críticas y acusaciones, no son necesarias.

“Lamentablemente en Uruguay, hay algunos que no tienen el conocimiento suficiente para hablar de, para mi gusto, el mejor árbitro que hay en el continente. Cualquiera de los mejores puede tener un mal día, no fue una de las mejores actuaciones de Wilmar Roldán, pero tampoco hablemos de un arbitraje tendencioso porque ya entramos a tocar otro tipo de situación, que no creo que corresponda, en dirigentes de tanta dimensión”, fueron las palabras iniciales del uruguayo.

“Wilmar Roldán va a ser el mejor del continente hasta el día que se retire. No tuvo la mejor noche, pero lo necesitamos; no es justo que se destroce su figura”, agregó

Más declaraciones de Gustavo Méndez:

*Críticas desde dirigentes de Uruguay

“El Presidente hizo una declaración de acuerdo a su cargo y dijo que era un arbitraje que le pareció ‘sesgado’, él tiene más claro cómo se debe analizar. El verdadero dirigente tiene las herramientas y los lugares para mostrar sus inconformidades. Hay fallos de Roldán que, quizás, no podamos compartir pero de ahí a decir que jugaron contra 12, pues no”.

*¿Por qué hablan de Roldán?

“A los argentinos les gusta salir a hablar del arbitraje porque les cuesta decir que Argentina jugó uno de los peores partidos en la era de Lionel Scaloni. En cambio, Uruguay jugó muy bien; hicieron un planteo casi perfecto. Creo que entonces, a los argentinos les sirve salir a hablar porque no quieren criticar a los campeones del mundo”.

*Antecedente con los uruguayos

“Wilmar Roldán dirigió el partido Paraguay vs Uruguay de la Eliminatoria pasada y allí salió suspendido uno de sus asistentes y en esa ocasión, los ‘charrúas’ también salieron a pelear por la actuación del colombiano. Entonces cuando se hacen este tipo de reclamos, siento que se pierde la seriedad”.