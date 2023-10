Nueva polémica en Brasil: Neymar se habría peleado con el presidente de la CBF

El empate sorpresivo entre Brasil y Venezuela ha generado una serie de controversias, que van desde la alegría del pueblo venezolano hasta la decepción de los hinchas de la 'canarinha'. Este resultado inesperado ha desencadenado diversas polémicas dentro del equipo brasileño. Además de las recientes críticas hacia Neymar por el incidente de las palomitas de maíz que le lanzaron los aficionados y las acusaciones sobre su vida nocturna la noche anterior al partido con la 'vinotinto'.

En las últimas horas se ha hecho eco sobre un posible enfrentamiento de 'Ney' con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

El locutor de 'Radio Tupi', José Carlos Araújo, informó mediante su podcast, 'Cheguei' que, ya camino al vestuario, tras el incidente con la hinchada, el atacante del Al-Hilal Saudí arremetió contra Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, e incluso, le habría afirmado que no viajaría a Montevideo para enfrentar a Uruguay.

"Después de terminar el partido, cuando Neymar salía del terreno de juego y tomaba esa bolsa de palomitas, en ese pasillo que conduce al vestuario, se cruzó con el presidente de la CBF y estaba maldiciendo, diciéndole que las tomara de ese lugar. Dijo de esto, dijo de aquello… y que no nos traigan (al equipo) a este lugar para someternos a estas cosas y ser atacados por el público" informó Araújo.

Además del trato recibido por los fanáticos en Cuiabá, Neymar estaría en disgusto con el estado del campo de juego del Arena Pantanal y le expresó a Rodrigues el deseo de no volver en los próximos encuentros (recibirá en las próximas jornadas a Argentina y luego a Ecuador).

Su compañero de equipo, Carlos Henrique Casemiro, también fue enfático con este tema: "Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos", pero "no nos cabe a nosotros elegir eso y sí a otras personas", afirmó el exfutbolista del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo ante Venezuela.

"El cariño de Cuiabá está siendo increíble, pero claro que el campo no es algo a lo que estamos acostumbrados. El calor de aquí y de Belém, no solo yo, pero todo el mundo está... No estamos acostumbrados a ello", explicó.

OTRO ESCÁNDALO PARA NEYMAR LUEGO DE LA FIESTA CON VINíCIUS Y RICHARLISON

Este sábado se dio a conocer un nuevo escándalo que apunta a tres futbolistas de la 'verdeamarela', Neymar, Vinícius y Richarlison, son los señalados y habrían tenido una fiesta con mujeres, antes del encuentro frente a la ‘vinotinto’.

"No fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en Cuiabá, sino una posible 'fiesta' de algunos jugadores que habría ocurrido ayer jueves 12. En un audio de WhatsApp que circula por la ciudad, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinícius Jr. se habría quedado con Leticia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes. En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la mujer rubia que aparece sería la influencer Leticia Sogiro saliendo, esta mañana, del hotel donde se alojaba la selección brasileña", informó el periodista Matheus Baldi en sus redes sociales.