Óscar Tabárez, técnico de Uruguay, y sus elogios para Ecuador: "Es de lo mejor que hay"

El entrenador de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, afirmó este miércoles que Ecuador, rival con el que la Celeste se enfrentará por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Catar 2022, es "de lo mejor que hay".

"Creo que en algunos aspectos de juego es de lo mejor que hay en la eliminatoria. Por ejemplo, al enfrentar al equipo rival en posesión, tiene muy buenos movimientos colectivos para la presión sobre el rival, desde los delanteros hasta los defensores", expresó durante una conferencia de prensa llevada a cabo de manera virtual.

Agregó que los jugadores ecuatorianos, de los que ha visto su evolución, han conseguido "cosas muy importantes" a ese nivel y resaltó el "potencial físico" de los futbolistas más jóvenes.

Asimismo, remarcó el presente del equipo andino en el que "más allá de las oscilaciones" de la competición "tan difícil y pareja" se han mantenido en zona de clasificación directa.

De igual manera, el 'Maestro' no dejó pasar la ocasión para señalar la condiciones "desventajosas" de las triples jornadas que, a su juicio, obligan a los distintos cuerpos técnicos a "gestionar los tiempos de los jugadores pensando en el próximo partido".

Publicidad

En tanto, subrayó que desde la selección Celeste se trabaja sobre la postura que debe tener el equipo "como un todo y cada uno individualmente" para la obtención de resultados y aspectos como la actitud, psicológicos, confianza, respeto al rival y "no dar ningún partido por ganado" antes de jugarlo, además de las estrategias tácticas.

"Siempre ha habido la necesidad del equipo de que cuando atacamos y perdemos la pelota hacemos una presión inmediata, pero después el equipo se agrupa bien a partir de la línea central cuando nos llevan para atrás y ese es un punto fuerte", aseveró.

Tabárez aplaudió el regreso del público a las tribunas de los estados durante estas fechas en distintos países, hecho que, en su opinión, "motiva a los jugadores".

"Necesitan de esa devolución que da el festejo del público y cuando eso no sucede se festeja entre los que están en la cancha, pero no es lo mismo. Para mí, el fútbol profesional sin publico no es fútbol", concluyó.

Este jueves, en el estadio Campeón del Siglo, ubicado a las afueras de Montevideo, Uruguay intentará quitarle el tercer puesto de la clasificación a su par de Ecuador, en el encuentro correspondiente a la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.