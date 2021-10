Paolo Guerrero fue desconvocado de la Selección Perú y no estará frente a Bolivia y Argentina

El capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, se sumó este viernes a las bajas de la Blanquirroja para sus dos próximos partidos de eliminatorias frente a Bolivia y Argentina.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la desconvocatoria de Guerrero, que fue titular el jueves en el triunfo por 2-0 sobre Chile, donde jugó 60 minutos antes de ser sustituido por Jefferson Farfán.

Al culminar el partido, el jugador del Internacional brasileño reconoció que no está en óptimas condiciones para jugar un partido completo.

"Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar", lamentó Guerrero, que no termina de superar aparentemente una grave lesión de ligamento anterior cruzado.

Además de Guerrero, también fueron desconvocados por lesión previamente el centrocampista Renato Tapia (Celta de Vigo) y los delanteros Edison Flores y Yordy Reyna, ambos jugadores que militan en el DC United estadounidense.

En su lugar, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, ha convocado de urgencia al centrocampista Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), el extremo derecho Oslimg Mora (Alianza Lima) y el delantero Álex Valera (Universitario).

La selección peruana se encuentra en la séptima posición de las eliminatorias con 11 puntos, a tres de la quinta plaza que ocupa Colombia y que da acceso a la repesca para la Copa del Mundo de Catar 2022.