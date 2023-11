Para Júnior Alonso, Paraguay "debe hacer un partido casi perfecto contra Colombia"

El defensa paraguayo Júnior Alonso afirmó que la selección 'albirroja' debe "hacer un partido casi perfecto para vencer a Colombia" e ste martes en el estadio Defensores del Chaco y cerrar el año con 8 puntos de 18 posibles en las Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El jugador del Krasnodar ruso, a veinticuatro horas del encuentro, describió un ambiente positivo en el vestuario de la selección paraguaya con la llegada del entrenador argentino Daniel Garnero, señaló que su idea táctica está siendo asimilada por el grupo y que ahora cada futbolista está mentalizado a escribir su propia historia.

Con este argumento, restó importancia a los resultados en la historia común de ambas selecciones en las Eliminatorias que dan cuenta de un equilibrio de cinco victorias para cada país y tres empates en los partidos jugados en Asunción.

Tampoco pareció impresionado por el dato de que la última victoria de Paraguay en casa frente a los 'cafeteros' se produjo en abril de 1997.

"Los otros resultados son parte del pasado. Entre nosotros no hablamos de eso. Yo, ni lo sabía. Nosotros tratamos de escribir nuestra propia historia", declaró el defensor de 30 años a los medios de comunicación.

De Colombia elogió a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jorge Carrascal. Garantizó que a todos los conocen y que el trabajo hecho en los últimos entrenamientos está orientado a neutralizarlos.

"Hemos trabajado para hacer que la presencia de ellos no sea un problema para nosotros", puntualizó Júnior Alonso, compañero de Jhon Córdoba en el Krasnodar, de la Premier League de Rusia.

Colombia llega al último partido de las Eliminatorias en 2023 en el tercer puesto con nueve puntos, cuatro más que los obtenidos por Paraguay, que ocupa el séptimo escaño.

¿Qué dijo Daniel Garnero, DT de Paraguay, del partido contra Colombia?

"Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparece y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día", expresó el entrenador de la 'albirroja' en rueda de prensa este lunes.