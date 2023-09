¿Por qué Alexis Sánchez se encuentra en duda en Chile para enfrentar a Colombia?

Empezaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y, al parecer, las noticias no han sido las mejores para la Selección Chile. En esta ocasión, todo pasa por cuenta de una de sus grandes figuras. Estamos hablando de Alexis Sánchez, quien encendió las alarmas, en las últimas horas, por una situación poco agradable. Y es que todo es relacionado a su estado de salud.

Desde territorio chileno, medios como 'La Tercera' y 'La Nación' han dado a conocer que "no ha podido entrenar; se le ha visto decaído, y, más allá de que nadie se anima a dar un diagnóstico, se ve que fuera como si estuviera resfriado, ahogado; se ha sometido a varios exámenes bien invasivos. No es que no juegue solo por la falta de fútbol". Sin duda, es preocupante y están atentos.

De entrada para el compromiso de la primera fecha, contra Uruguay, en condición de visitante, este viernes 8 de septiembre, se lo perdió y ni siquiera pudo viajar junto a la delegación. Ahora, con esto último que informaron, su panorama no es tan alentador, pensando en lo que será el próximo encuentro, el martes 12 de septiembre, a las 7:30 de la noche, frente a la Selección Colombia.

"Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra en el grupo y mantendremos la esperanza de contar con él para el partido de la otra jornada", afirmó Eduardo Berizzo, director técnico de Chile. Y es que para nadie es un secreto que las Eliminatorias Sudamericanas son de las más complejas en el mundo y no se puede dar ninguna ventaja.

Al parecer, según la prensa chilena el experimentado jugador estaría afectado por una anemia y se encuentra con una dieta rica en hierro, con el fin de mejorar pronto.

Sin embargo, tampoco se puede poner en riesgo o 'jugar con la salud'. Prueba de ello fue lo expresado por Manuel Astorga, especialista en la preparación de deportistas para la alta exigencia, a nivel individual y colectivo, en entrevista con 'La Tercera'. En su intervención fue contundente al decir que no es recomendable que Alexis Sánchez juegue a alto rendimiento en esas condiciones.