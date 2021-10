Uruguay vs. Colombia: posible alineación titular 'charrúa', en Eliminatorias Sudamericanas

Partido crucial en las Eliminatorias Sudamericanas. Comienza la triple jornada de octubre y la Selección Colombia visitará a la siempre complicada, Uruguay. Por eso, estar al tanto de cada detalle del rival será fundamental.

Así las cosas, este miércoles, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , revelaron cuál sería la probable alineación titular del cuadro 'charrúa'. De confirmarse, se presentaría una enorme sorpresa, en el frente de ataque.

"Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Bruno Rodríguez o Darwin Núñez", informaron.

La ausencia de Edinson Cavani dio de qué hablar. De hecho, en la misma emisión del programa, afirmaron que el delantero del Manchester United se entrenó con el grupo de suplentes.

Hasta el momento, no hay nada oficial. No obstante, con el paso de las horas, dicha información toma más fuerza. Eso sí, habrá que aguardar hasta la hora del partido para conocer si la dupla histórica uruguaya estará o no.