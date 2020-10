Reinaldo Rueda: “Colombia vive una mejor actualidad, pero nosotros tenemos aplicación y rebeldía”

Este martes, a las 7:30 p.m. rodará la pelota en el estadio Nacional de Santiago entre Chile y Colombia , un duelo de quilates, y que enfrenta a dos selecciones con presentes distintos, tal cual lo indicó Reinaldo Rueda , seleccionador de ‘la roja’.

Tuvo palabras de elogio para el equipo que dirige Carlos Queiroz y se refirió a la manera de cómo triunfar en la capital chilena: "Colombia es un rival competitivo, que tiene muchas fortalezas. Tiene hombres potentes, nosotros tenemos que ser inteligentes, cortar esas pequeñas sociedades que tienen. Tenemos que imponer nuestras condiciones".

Sobre la actualidad de la ‘tricolor’, que viene con aire en la camiseta luego de vencer 3-0 a Venezuela, señaló, “En las Clasificatorias un punto es vital. Tenemos que sumar. Va a ser un partido equilibrado, como siempre contra Colombia. Ellos ahora llegan mejor. Sus jugadores viven una mejor actualidad. Nosotros tenemos que tener aplicación colectiva y rebeldía".

No dejó a un lado lo sucedido en la derrota 2-1 frente a Uruguay: "Escuché los audios del VAR. Ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay que adaptarse a estas situaciones", comentó. "Si hubo una equivocación, no hay que pensar que fue de mala fe. En este proceso tan equilibrado, un gol o un punto te pueden dar la clasificación. Duele, sobre todo por cómo jugó el equipo. Ojalá todos los actores del fútbol intentemos equivocarnos lo menos posible".

La transmisión del partido de Chile y Colombia se podrá apreciar desde las 7:00 de la noche en la pantalla principal del Gol Caracol y de GolCaracol.com.