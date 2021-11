Yairo Moreno, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz: bien con Colombia

La Selección Colombia presentó varias novedades para enfrentar a Brasil este jueves, en calidad de visitante, y los jugadores a los que le dio la oportunidad Reinaldo Rueda cumplieron la tarea encomendada.

Ante las ausencias de hombres que venían en buen rendimiento como Carlos Cuesta, Yerry Mina y Mateus Uribe, el técnico implementó varias para el cara a cara con los brasileños.

Y a las novedades, les seguimos la pista en el duelo en el Arena Corinthians.

Daniel Muñoz: El lateral del Genk tuvo la difícil tarea de marcar a Neymar y en el segundo tiempo a Vinicius. El antioqueño cumplió en defensa, aunque no pudo aportar mucho en ataque. Fue reemplazado en el minuto 77 por James Rodríguez.

Davinson Sánchez: No tuvo errores graves en defensa, pese a no tener continuidad en Tottenham. Lució compenetrado con William Tesillo, su pareja en territorio brasileño. Cuando le tocó ser fuerte lo hizo y no le dio pena rechazar.

William Tesillo: Se vio la mejor versión del defensa de Léon de México. Sin duda su aporte como defensa central es mucho mayor al que puede hacer como lateral izquierdo. No le pesó la responsabilidad de ser inicialista en la zaga central.

Jefferson Lerma: El jugador del Bournemouth tuvo un buen primer tiempo, generando ocasiones de gol (pase a Duván Zapata y participación en la jugada que terminó rematando cerca Luis Díaz). En el segundo tiempo se apagó.

Yairo Moreno: De los cinco recambios fue el más destacado, incluso se podría decir que el más destacado del equipo. El jugador del Pachuca empezó en el medio del campo, logrando aportar tanto en defensa como en ataque. Preciso en los pases y férreo en la marca. En el segundo tiempo pasó a jugar como lateral y también demostró sus aptitudes en la línea defensiva.