Ricardo Gareca: "No me fijo en las bajas de Chile, lo importante es sentirnos cómodos en el juego"

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, afirmó este martes que no se fija en las sensibles bajas que tendrá Chile para medirse a su equipo en la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Pese a que la 'roja' no podrá disponer de estrellas como Arturo Vidal y Eduardo Vargas ni de jugadores como Eugenio Mena, Bastián Yáñez y Francisco Sierralta, Gareca prefiere no confiarse.

"La verdad es que no me detengo en las ausencias que tenga una selección. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores de un país, quien los reemplace están a la altura. Enfrentamos a Chile en su nombre, no a determinados jugadores. Eso es en lo que estamos totalmente mentalizados", señaló Gareca.

"Chile es una selección importante en cualquiera de sus condiciones. Se ha ganado ese respeto. Nadie desconoce la relevancia de algunos jugadores, pero tienen que tener valores importantes con muchas ganas de reemplazarlos", agregó.

Respecto a su equipo, el técnico argentino anunció la desconvocatoria de Yordy Reyna (DC United) al sufrir una lesión que le hará perderse los tres partidos de eliminatorias que Perú disputará en los próximos días.

De momento, Gareca no convocará a otro jugador para ocupar la vacante de Reyna, ya que considera que su nómina de 30 jugadores, la más grande que maneja desde que es seleccionador de Perú, le permite "estar en condiciones de poder solucionar el problema".

El seleccionador también informó que André Carrillo, que sufre una fisura en la parte baja de la espalda, tratará de recuperarse para el partido frente a Argentina la próxima semana.

Preguntado por el once titular, Gareca indicó que prefiere esperar hasta el último momento, ya que está a la expectativa de ver la evolución de varios jugadores que llegaron con molestias, como el caso del centrocampista de Renato Tapia, con una sobrecarga en los gemelos.

"Estamos pensando todas las posibilidades para este partido. Lo importante es que el equipo pueda sentirse cómodo en el terreno de juego. En la medida que los veamos, contemplamos todas las posibilidades", dijo Gareca al ser preguntado por la posibilidad de jugar con dos delanteros centros.

El técnico reconoció que este partido es una final para ambos equipos, pues Perú y Chile marchan en la séptima y octava plaza de las eliminatorias, respectivamente, y necesitan sumar de a tres para acercarse a los cupos para la Copa del Mundo.

"Cada vez son finales y las tomamos de esa manera. Es muy difícil la eliminatoria para todas las selecciones. Lo importante es que tengamos la confianza y estemos tranquilos para desarrollar nuestro juego", precisó Gareca.

"A los jugadores los vemos muy bien. Se han reencontrado y hemos visto el cariño que se tienen. Realmente, les diría que el clima en lo previo nos gusta. Ojalá que lo podamos ir acompañando todo esto con resultados porque nos fortalecería aún más", concluyó.