Ricardo Gareca, técnico de la Selección de Perú: "Estamos preparados para enfrentar a Colombia"

La Selección Colombia volverá al ruedo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 en la ciudad de Lima, frente al combinado de Perú, el 3 de junio. Este viernes, el entrenador de los 'incas', Ricardo Gareca presentó la lista de convocados y habló del duelo frente a la 'tricolor'.

'Tite' pierde una de sus figuras: Brasil tendrá una baja sensible para la fecha de Eliminatorias

Publicidad

De arranque, el argentino aseguró que: "no me preocupa el cambio de fecha, si así lo decidieron es porque había que hacerlo. La Selección de Perú está preparada para enfrentar a Colombia y Ecuador. No nos modifica nada".

"Más allá del rival que venga, lo que queremos; es jugar", agregó Gareca.

¡Siguen sumando bajas! River Plate confirmó otros dos jugadores contagiados de coronavirus

Cabe resaltar que los peruanos no están bien colocados en la tabla de posiciones. Actualmente, son novenos, solamente con un punto obtenido en cuatro partidos disputados.

Publicidad

"Es una oportunidad y un desafío importante para volver a recuperarnos, después de un mal comienzo. Son desafíos lindos y estoy seguro de que los muchachos desean volver a jugar, que los partidos empiecen de una vez", añadió el seleccionador de Perú.

¡Para ver una y otra vez! Atalanta le dijo 'mágico' a Muriel tras recordar jugada contra Benevento

Publicidad

Entre los convocados más destacados se encuentra la presencia de Paolo Guerrero, reconocido delantero del Internacional de Porto Alegre, quien ha pasado por duras lesiones en los últimos meses. En cambio, Jefferson 'Foquita' Farfán sí se perderá el juego frente a nuestra selección.