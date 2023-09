Sebastián Viera: "El arquero de la Selección Colombia debe ser Camilo Vargas, no hay que improvisar"

En estos días y horas previas al partido de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre las selecciones de Colombia y Venezuela, en la ciudad de Barranquilla nuestro director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, ha hablado con personajes del fútbol.

Y este jueves, el invitado fue el uruguayo Sebastián Viera, quien dejó una rica historia en el fútbol profesional colombiano jugando con Junior y que se ganó un lugar en el corazón de los hinchas del Atlético Junior.

Viera habló de diferentes temas del seleccionado colombiano, como el arquero de su preferencia para ser titular, el momento de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, la actualidad de Néstor Lorenzo y su buena relación con el grupo de jugadores y otros temas más.

“Yo creo que hay que respetar los procesos, si bien Álvaro Montero es bueno, Camilo Vargas viene en un proceso, cuando no estaba David Ospina lo hizo bien, y no ahora hay que improvisar mucho, hay que poner al primero que tiene esa experiencia y él la tiene. Obviamente hay que demostrarlo en cancha”, indicó el guardameta uruguayo referente a sobre quién debe ser el arquero titular frente a Venezuela.

*Otras declaraciones:

La pelota quieta...

“La Selección tiene buenos pateadores y la utilizarán bien, todo es entrenamiento, la calidad la tienen, esperemos el que vaya a patear lo tome con tranquilidad, James y Quintero ya tienen la experiencia para estas situaciones. Normalmente yo ponía dos pateadores para distraer siempre, un derecho y el otro izquierdo, para confundir al arquero y dar la posibilidad de jugar”.

Venezuela...

"Es un rival que viene en crecimiento, no la conozco mucho, pero ha venido demostrando que va creciendo, tiene ya jugadores en el exterior que demuestran que tienen buen nivel, no hay que confiarse, ahora con el nuevo cuerpo técnico Venezuela será una gran sorpresa en estas Eliminatorias”.

Su futuro profesional...

“Es que es muy difícil decir que me retiro del futbol, ahora estoy disfrutando mi etapa, haciendo cosas que nunca hice en 22 años de carrera, pero decir no juego más al futbol es difícil, la cerrera lo va dejando uno de lado, va tomando otras opciones, todavía no tengo ese sentir”.