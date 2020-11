Selección Colombia: James Rodríguez salió del juego del Everton por físico cansancio

El regreso de James Rodríguez con el Everton no fue el mejor, pues el jugador no pesó en el encuentro y su equipo cayó 1-3 con Manchester United, este sábado, en la octava jornada de la Premier League .

El colombiano, que se había perdido el partido pasado frente al Newcastle por un hematoma testicular, fue inicialista con los ‘toffes’, pero no tuvo un buen rendimiento futbolístico.

Así, el técnico Carlo Ancelotti lo sacó de la cancha en el minuto 80, cuando el marcador estaba 1-2, y en su lugar ingresó el atacante turco Cenk Tosun, para intentar empatar.

¿James Rodríguez estaba para ser titular de Everton este sábado? cuestiona la prensa de Liverpool

Terminado el encuentro, el italiano aclaró que la salida de James no fue por un problema físico o una decisión táctica, sino por un pedido del propio jugador, que terminó fundido.

"James está bien. No entrenó mucho esta semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansado, no fue por un problema físico", comentó Ancelotti.

Publicidad

Por último, el timonel de los ‘blues’ indicó que espera que los jugadores que fueron convocados con sus selecciones “no tengan lesiones en este parón. Ojalá puedan volver bien”.

Edinson Cavani se llevó las miradas con el United, en el regreso de James Rodríguez con Everton

Este domingo, la Selección Colombia dará a conocer su lista de convocados para los partidos frente a Uruguay y Ecuador, y seguramente ahí estará el nombre del futbolista cucuteño.