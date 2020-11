Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022

Las Eliminatorias sudamericanas no decepcionan nunca y siempre dejan sorpresas en cada una de las fechas que se juegan.

Prográmese con los partidos de las Eliminatorias este viernes, por la pantalla del Gol Caracol

Este jueves comenzó la jornada 3 del clasificatorio rumbo al Mundial de Catar 2022, con dos partidazos: Bolivia vs. Ecuador y Argentina vs Paraguay.

A primera hora los dirigidos por Gustavo Alfaro dieron el ‘batacazo’ en La Paz y derrotaron 3-2 a los del Altiplano.

Colombia vs Uruguay: los duelos de titanes que se darán en la cancha del 'Metro'

Luego, vendría una de las sorpresas, cuando Paraguay logró traerse un punto, al terminar 1-1 con Argentina en La Bombonera.

La fecha 3 se completará este viernes con los siguientes partidos: Colombia vs Uruguay (3:30 p.m.), Chile vs Perú (6:00 p.m.) y Brasil vs Venezuela (7:30 p.m.).