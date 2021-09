Una imagen vale más que mil palabras: Messi 'rompió' en llanto en festejo con los hinchas argentinos

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su emoción luego del triplete ante Bolivia y la celebración ante su público por la obtención de la Copa América: “Hace mucho que soñaba con esto”.

“Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, señaló el capitán tras el triunfo por 3-0 que deja a la Albiceleste como escolta de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper en llanto en declaraciones televisivas tras el encuentro.

"La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa", señaló al ser consultado por su récord de 79 goles, que le permitió superar a Pelé (77) y quedar como el máximo anotador en selecciones en Sudamérica.

Luego Messi levantó una vez más la Copa América ante el público argentino, dio la vuelta olímpica, festejó con sus compañeros antes de emprender su regreso hacia París.

