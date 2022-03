Uruguay vs Perú, EN VIVO Eliminatorias Sudamericanas: Alineaciones y estadísticas

En la cancha, Uruguay apostará por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.

Por ello, es probable que Facundo Pellistri y Luis Suárez estén desde el comienzo en un equipo que volverá a tener a Ronald Araújo como lateral por la derecha y en el que Sergio Rochet podría mantenerse como portero titular, pese a la vuelta de Fernando Muslera a la convocatoria.

Del otro lado, el argentino Ricardo Gareca tratará de que Perú vuelva a golpear como visitante, algo que ya hizo en los últimos dos partidos que jugó fuera de casa por eliminatorias.

Con los veloces Luis Advíncula, Miguel Trauco, André Carrillo y Christian Cueva recorriendo las bandas, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula será la principal carta de gol de la franjirroja.

Con estas piezas sobre el tablero, Uruguay y Perú disputarán un partido que puede llevar a la Celeste a la Copa del Mundo, aunque para eso no solo deberá ganar, sino que también tendrá que aguardar por un empate o una caída de Chile en Brasil.

Uruguay vs Perú, alineaciones confirmadas

A qué hora es el partido, de las Eliminatorias Sudamericanas, entre Uruguay y Perú

Hora del partido: 6:30 p.m. (hora Colombia)