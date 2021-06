La Selección Colombia comenzó el segundo tiempo con otra ‘cara’ y con ganas de rescatar puntos contra Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas.

Y de esa manera, al minuto 48, tras un centro de William Tesillo, Mateus Uribe entró al área y recibió un golpe en el rostro por parte de Nicolás Otamendi.

El árbitro Roberto Tobar no dudó en pitar penalti, y el encargado del cobro desde los once pasos fue Luis Fernando Muriel, quien no falló.