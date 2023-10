El que se caballero repite. Puede que sea una frase trillada, pero cuando juega Lionel Messi es imposible no usarla. Por eso, este martes 17 de octubre no fue la excepción. Luego de haber marcado el primero, en Perú vs. Argentina, amplió la diferencia.

Se jugaba el minuto 42, cuando 'la Albiceleste' armó una buena acción colectiva, la cual llegó hasta la banda izquierda. Allí, enviaron un centro al área, donde aparecía Julián Álvarez, quien se creía que iba a rematar, pero, con mucha inteligencia, la dejó pasar.

Lionel Messi celebra su anotación con Argentina contra Perú, en Eliminatorias Getty Images