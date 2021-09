"Wilmar Roldán es un árbitro no VAR dependiente y, a veces, en el VAR no se atreven a llamarlo"

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre dejó de todo. Sin embargo, tras lo acontecido este jueves, hubo un hombre que ha estado en el 'ojo del huracán'. Se trata de Wilmar Roldán.

El árbitro colombiano ha recibido duras críticas debido a sus polémicas decisiones en el partido que Brasil ganó 2-0 sobre Perú. Allí, han argumentado que debió haber expulsado a Neymar por un golpe a un rival.

Pero no fue la única jugada donde estuvo envuelto. Por eso, para aclarar el tema y conocer una voz más que autorizada, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , entrevistaron a Miguel Scime.

El Director de la Escuela de Árbitros de Fútbol (IAF), exmiembro de la Comisión Arbitral de la Conmebol y Asesor FIFA fue claro y contundente sobre el tema de Wilmar Roldán.

"Roldán es uno de los mejores árbitro de Conmebol, pero eso no quiere decir que no se equivoque. Soy un defensor de la tecnología y el VAR pudo haberlo asistido, pero si Roldán no quiso usarlo, ya habrá sido su decisión. No hay que ser mago para darse cuenta de que la falta existió. La regla es clara y todo golpe en el rostro del adversario debe ser castigada. Hubo dos errores puntuales. Roldán es un árbitro no VAR dependiente y a veces en el VAR no se atreven a llamarlo", afirmó.

Asimismo, Miguel Scime no se guardó nada con relación a ciertos manejos de Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol. De hecho, se atrevió a proponer un cambio más que necesario.

"Estuve cinco años en Conmebol. La gente de más experiencia y conocedora siempre me explicó que nunca es conveniente que el presidente de la Comisión de Arbitraje sea argentino o brasileño. Fíjense que cuando comenzó a funcionar el tema de la tecnología, llegó Wilson Seneme y sacó a mucha gente. El punto es que siempre hay inconformismo con el VAR, algo estará pasando, ¿no? ¿Es conveniente que esa persona siga al frente de ese cargo?", añadió.

Por último, aunque "no se atrevió a dar un nombre puntual para ocupar dicho cargo", sí fue claro afirmando que un cambio es más que necesario. Y es que, de no hacerse, se seguirá presentando la misma situación.

"Se debe hacer un recuento de quiénes tienen la experiencia necesaria. Se hará un consenso y se elige. Normalmente, quien tenía ese cargo no era ni brasileño ni argentino. Ahora que está Seneme, miren lo que pasa. Es momento de darle paso a otras personas porque se ha presentado una seguidilla de errores. Hay una dicotomía en las elecciones de quiénes hacen cada cosa. La historia habla y queda claro si quien dirige lo está haciendo bien o mal", sentenció.