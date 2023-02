¿A Francisco Nájera le querían hacer las alineaciones?: la razón de su salida como DT de Bogotá FC

En el fútbol de la Primera B en Colombia este miércoles se conoció la noticia de la salida del técnico Francisco Nájera por "mutuo acuerdo" con los directivos del Bogotá FC. El tema fue sorpresivo, como quiera que solamente se han jugado las dos primeras fechas del Torneo I 2023 y el proyecto del bogotano hasta ahora estaba cumpliendo sus primeros pasos.

Después de publicado el comunicado de prensa del club, Gol Caracol habló con Nájera, quien se notó triste y hasta decepcionado por lo sucedido en su primera experiencia como entrenador en el profesionalismo de nuestro país, ya que antes había sido asistente de Alejandro Restrepo en Atlético Nacional.

Publicidad

¿Cómo toma su salida de Bogotá FC?

"No realmente pues fue poco tiempo y me di cuenta la desconexión en cuanto a lo que yo quería en el proyecto y como realmente podemos hacerlo crecer. Y por eso finalmente pues se toma la decisión de no seguir proceso, porque no había coherencia, no había realmente una mirada en común para poder hacer el trabajo. Eso es así".

¿Los resultados de las dos fechas iniciales en la B fueron las razones de su salida?

"En realidad nosotros solamente jugamos dos fechas, porque la primera estaba aplazada, en mi concepto esa no es una razón para evaluar nuestro trabajo y menos cuando todos los partidos de pretemporada no perdimos jugando contra Millonarios, Santa Fe, Fortaleza. Entonces, pues realmente eso no es una razón".

Publicidad



Los directivos o dueños de los equipos quieren intervenir en las alineaciones de los equipos, ¿eso le pasó a usted en Bogotá?

"Realmente sí, esa es la razón de mi salida".

¿Cree que después de lo sucedido hay mucho por mejorar en el fútbol colombiano?

"Pues hablo por mi experiencia y pues sinceramente así lo percibí, después de mi paso por Bogotá".

Las palabras de Ferney Perdomo, presidente de Bogotá FC

Gol Caracol también habló hace pocos minutos con Ferney Perdomo, presidente de Bogotá FC, quien se refirió a lo sucedido con Nájera y su cuerpo técnico. "Todo se acabó por mutuo acuerdo, los dos teníamos distintos objetivos. Les agradecemos a Francisco, Jhon Fredy (Ortiz) y Camilo (Cartagena), su asistente y preparador físico", dijo el alma y vida del cuadro del ascenso en nuestro país.

Ante el interrogante, sobre su querer intervenir en las alineaciones del equipo en los juegos oficiales, Perdomo fue claro y aseguró que "eso es falso, acá se le respetó al 'profe' (Nájera) su planteamiento, los dos partidos él los dirigió con total libertad. Hay que seguir trabajando para construir un buen proyecto deportivo".