A Hernán Torres le recordaron la goleada 8-0 de Real Madrid sobre Millonarios, tras caída en Brasil

Deportes Tolima quedó eliminado de la peor forma de la Copa Libertadores 2022, perdiendo por goleada 7-1 con Flamengo, y además de los jugadores, uno de los apuntados de esta dolorosa derrota fue el técnico Hernán Torres.

Por eso, además de las críticas por la forma en la que cayó el elenco ‘pijao’ en las redes sociales recordaron que el estratega ya había sufrido en su carrera algo parecido.

Pues muchos hinchas del fútbol colombiano rememoraron el recordado 8-0 de Real Madrid sobre Millonarios, cuando Hernán Torres era el entrenador del equipo ‘embajador’.

El 26 de septiembre de 2012, el elenco bogotano visitó el estadio Santiago Bernabéu para medirse al elenco ‘merengue’ en una invitación del club español, pero esa noche no fue la mejor para el cuadro azul.

8-0 fue el resultado final y contundente a favor del Real Madrid, con goles de Karim Benzema, Álvaro Morata (x2), José Callejón (x2), Kaká (x3).

Ahora Hernán Torres volvió a sufrir una goleada en su carrera como entrenador, pero esta vez en un certamen oficial e internacional, como lo es la Copa Libertadores. 7-1 fue el marcador para Flamengo sobre Tolima, en el partido de vuelta de los octavos de final.

Las anotaciones para el equipo brasileño fueron de Matheus Franca de Oliveira, Gabigol, uno en contra de Julián Quiñónes, y cuatro tantos de Pedro.

Por eso, en redes sociales desde el miércoles en la noche y este jueves en la mañana, muchos aprovecharon la dura derrota del Tolima para recordar la caída de Millonarios a manos del Real Madrid, con Hernán Torres como protagonista.

Luego del partido de Flamengo 7-1 Tolima, Hernán Torres habló en rueda de prensa y catalogó de catastrófico lo ocurrido con su equipo en la cancha del Maracaná: "En todos los aspectos nos superó Flamengo. No tenemos más jugadores, nos bandeamos con ellos. No fue una buena noche y a un equipo como estos no les puedes dar espacios porque te cobran, como pasó, fue catastrófico".

