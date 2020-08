A James Rodríguez le salió un recio defensor en el fútbol colombiano: ¡apoyo a lo nuestro!

Las declaraciones de James Rodríguez en conversación con el conferencista Daniel Habif, siguen dando la vuelta a todo Colombia, sobre todo aquella en la que asegura que él es el mejor futbolista en la historia de nuestro país.

James Rodríguez y las últimas entrevistas que han causado polémica en Colombia y en el mundo

Esto ha desencadenado un debate sin fin en redes sociales en la que muchos de los usuarios han tomado con burla estas afirmaciones de James y lo han criticado haciendo referencia a su presente en el Real Madrid y todas las situaciones conflictivas que se han conocido para no tener continuidad en el 'merengue'.

Sin embargo, también son muchos los personajes que lo han defendido, argumentando que lo que ha hecho James en su carrera, ha sido inédito para cualquier jugador colombiano.

El jugador del Deportivo Pereira, Jhonny Vásquez, utilizó su cuenta de Twitter para respaldar al 10 de la Selección Colombia, no sólo en dicha afirmación, sino por su carácter al haberse atrevido a proclamarse como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos con tanta autoridad.

"En la vida toca creérsela para crecer y mejorar. Tiene personalidad cosa que otros no tienen. Es colombiano y no apoyamos lo nuestro. Nosotros somos muy especiales definitivamente", apunto Vásquez con cierta crítica y seguido a eso, adjuntó una imagen con los logros individuales de James en su carrera, dejando en claro que no son cosas que cualquier jugador puede conseguir, sino solamente los que pertenecen a la élite.

"Me les retiro con estos datos del paquete de jugador que unos quieren hacer ver... cuando valoremos lo nuestro seguro cambiará el fútbol colombiano y saldrán más jugadores top a equipos grandes", concluyó el volante de 33 años.

