“A Jermein Peña no le pagaron y así podría darse la terminación unilateral de su contrato laboral”

En los últimos días ha causado polémica en el mundo del fútbol colombiano el posible veto que le habrían impuesto al joven Jermein Peña, jugador del Unión Magdalena .

La batalla de Jermein Peña y el veto del Unión Magdalena: "Usted no va a jugar más en Colombia"

Por esa razón, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ , contactaron al abogado del futbolista, que es Andrés Guapacha, también quien fuese jugador profesional en equipos como América y Envigado.

“El muchacho me busca para darle lectura a su contrato laboral, se presentaban unos incumplimientos, yo le establecí un derecho de petición respecto a unos dineros faltantes de su contrato. Luego de que contestan la petición, no hay un aporte de pago de sus primas, de mitad de año y la de fin de año, eso es un incumplimiento con los reglamentos federativos del fútbol, del estatuto del jugador. Y ahí, a los clubes hay que constituirles en mora, es decir cobrarles. Pero me causa impresión que no le pagaron y así se podría dar la terminación unilateral de su contrato laboral y eso presentamos el 4 de enero”, explicó de entrada el abogado.

Además, Andrés Guapacha, señaló que este caso no se ha hablado con autoridades del fútbol colombiano, como la Dimayor.

“No se ha hablado con la autoridades del fútbol, Dimayor, el jugador tiene un contrato laboral con su club, y se hace un trámite con el club, ahora el club pretende hacer valer el contrato pues tiene el camino que son los organismos jurisdiccionales federativos, en este caso los que componen la FCF, hoy el jugador está buscando club, como libre”; agregó.

Por último, el abogado de Jermein Peña se refirió al futuro del jugador.

“Muy francamente, me pidieron un concepto sobre el contrato laboral y el camino por el cual opte, es que el jugador está en libertad, creo yo que algún club debería apostar, conocí a su padre, conozco de las condiciones de este muchacho, pero no soy representante, pero su contrato presenta un incumplimiento, y ya si el club se siente afectado y quiere iniciar un proceso, bien puede hacerlo, si el equipo que vincula a Jermein es en Colombia sería ante las instancias de acá, pero si el que opta es por lo internacional, sería ante FIFA, donde creo yo le podrían dar buena defensa al caso”, finalizó.

En el mismo espacio radial, también habló Julieth Valderrama, madre del futbolista, quien denunció que Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, ha tenido malos tratos y palabras de grueso calibre cuando se han comunicado con él e imploró por el derecho al trabajo que tiene, pese a haber entrado en conflicto con el club samario.