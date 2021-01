"A menos de 24 horas, es muy difícil que Tolima y Nacional jueguen en Pereira este jueves"

A falta de un día para que se juegue el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional , por los cuartos de final de la Copa Colombia, aún no hay un estadio definido para albergar el encuentro.

Inicialmente, se iba a disputar en el estadio Centenario de Armenia, pero en la mañana de este miércoles, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (IMDERA), le informó al conjunto 'pijao' que ya no iba a prestar el escenario deportivo en razón a presuntas aglomeraciones de hinchas 'verdolagas' previo al encuentro.

Con ese panorama. el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, apareció como una alternativa. Sin embargo, en diálogo con 'Blog 'Deportivo', de 'Blu Radio ', Gustavo Rivera, Secretario de Deportes de la ciudad, declaró que esto no sería posible, al menos, para el día jueves.

"No ha llegado nada formal, hicieron unas llamadas apenas. El estadio está disponible. El único problema es el plan de contingencia con el PMU un día antes", dijo el funcionario.

"El problema son los hinchas, con el partido del América tuvimos un caos total, no respetaron que había toque de queda, no respetaron protocolos de bioseguridad, se fueron para los parques. Entonces el problema más que el covid, es la falta de conciencia de los hinchas que no cumplen y que no respetan los protocolos de bioseguirdad y terminan perjudicando a los equipos", continuó.

Rivera aclaró que la administración del estadio está dispuesto a prestarlo para el partido entre Tolima y Nacional, pero que antes, deberán llegar a un acuerdo con los hinchas para la no realización de caravanas o aglomeraciones, como ya sucedió en la liga 2020 con aficionados de América de Cali .

"Para mañana es muy difícil, si por ahí los postergan un día más, podríamos organizar algún plan. Citar los hinchas de esos equipos y llegar a unos acuerdos que ya hemos hecho y nos han funcionado muy bien".

La acumulación de hinchas ocasionaría un repunte de casos positivos en Pereira, que actualmente atraviesa una situación crítica en este sentido en consecuencia a la alta ocupación de las UCIs en la ciudad.

"Hoy el problema es que los casos positivos en la ciudad vienen creciendo, estamos en un 90% de ocupación de camas UCI y no queremos traer una problemática más grande. Aunque estamos interesados en estos eventos, el tema del no cumplimiento de las normas por parte de los hinchas es lo que hace que uno a veces dude de tomar estas decisiones", concluyó Gustavo Rivera.

Por ahora, no hay claridad sobre si el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional se disputará en la fecha estipulada, es decir, este jueves 14 de enero a las 8:00 p.m.