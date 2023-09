Acolfutpro denuncia deudas de Tigres de la B con jugadores; el club dice que deben el mes que pasó

Este martes, desde la Acolfutpro (agremiación de futbolistas de nuestro país), se denunció que los jugadores de Tigres, de la Primera B, están pasando complicados momentos por la falta de pagos de salarios e incluso que no se vienen dando las garantías suficientes para el desarrollo de su actividad profesional.

Y así las cosas, el que tomó la vocería fue Luis Alberto García, secretario general de la agremiación, quien en charla con Gol Caracol indicó que "es preocupante la situación de Tigres. Ya son 2 meses y 20 días sin cobrar su salario, poniendo en grave riesgo su estabilidad laboral. Ellos están trabajando, están jugando, pero no reciben sus salarios. Ya eso se lo notificamos al Ministerio del Deporte".

García agregó que "tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente (Édgar Páez) el 8 de septiembre, dijo que pagaba la siguiente semana, algo que no pasó. También le hice saber del tema al presidente de la Dimayor (Fernando Jaramillo). Hemos puesto una querella laboral a Tigres por no pagar".

Según los datos que tienen desde Acolfutpro, el próximo 30 de septiembre se cumplirían tres meses sin salarios para el plantel del cuadro capitalino.

"Esperamos que el Ministerio del Deporte cumpla con su labor de inspección, vigilancia y control. La ministra Astrid Rodríguez se reunió con los directivos de la Dimayor el lunes en su asamblea, se ofreció un dinero para la Liga femenina, eso es bueno; pero en el actuar de la ministra no sanciona como dice la ley", agregó Luis Alberto García.

@acolfutpro denunció ante el Ministerio del Deporte la falta de pagos de Tigres a sus jugadores. Según se lee en la misiva, el club bogotano le adeuda al plantel los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto. pic.twitter.com/QowVt7Q9YI — Daniel Parra (@DanieA66) September 19, 2023

La respuesta de Tigres ante la denuncia de Acolfutpro

Gol Caracol también cotejó la versión al interior de la dirigencia de Tigres con el tema de incumplimientos del pago de salarios. Y así Maryuri Páez, gerente del equipo de la capital colombiana, fue puntual y solamente atinó a decir que "realmente no les estamos debiendo todo eso que dicen. El presidente habló con ellos, no les estamos debiendo toda esa cantidad y no hay más que decir. Les debemos el mes que pasó, pero todavía estamos al margen de pagarles el salario, entonces no estamos en mora y no están diciendo la verdad".