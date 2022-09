Adolfo 'El Tren' Valencia llenó de elogios a Andrés Gómez: "Va a ser un crack, si sigue así humilde"

Este miércoles, Adolfo 'El Tren' Valencia fue contactado por 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y habló de diferentes temas, relacionados con el posible fichaje de James Rodríguez al Olympiakos , de su relación con Jorge Luis Pinto en Santa Fe y de Andrés Gómez , la promesa que milita en Millonarios, a quien consideró un 'crack'.

'El Tren', ídolo de la hinchada 'cardenal', no pudo evitar hablar del talento de Gómez, quien con escasos 19 años se ganó la confianza de Alberto Gamero y se convirtió en una de las piezas indispensables en la ofensiva del cuadro 'embajador'. De hecho, en el reciente clásico capitalino el futbolista oriundo de Quibdó salió figura, al convertir los dos tantos del compromiso.

Valencia afirmó que la Selección Colombia no cuenta con un jugador de las cualidades de Gómez, que tenga la capacidad de gambetear a la carrera y que le de alegría a un fútbol, que para el otrora jugador de Buenaventura se ha vuelto "plano".

"Eso es lo que nosotros ahora no tenemos en la Selección Colombia (la cualidad de poder gambetear a la carrera), porque los jugadores ahora son muy planos. Tenemos 5-6 jugadores planos, que solo esperan, de que si no le tiran el centro, no baja a 'volantear', hacer un pared, el fútbol ha perdido esa alegría. El que está sacando esa característica es el 'pelaito' que tiene Millonarios, que le dicen 'Tinito' (Andrés Gómez). Ese 'pelado' va a ser un crack, si sigue así humilde, porque más o menos es de las características de nosotros. Se le ve que cuando ese 'pelao' coge la bola es muy diferente a los otros", afirmó el exatacante del Bayern Múnich y del Atlético de Madrid.

Cabe resaltar que Gómez lleva cuatro goles en los once partidos que Millonarios ha disputado en la liga II-2022, donde también ha contribuido con dos asistencias.