Adolfo 'Tren' Valencia: "Falcao es el mejor de la historia de Colombia, James puede ser referente"

Todavía siguen siendo tema de debate las declaraciones de James Rodríguez en las que se autoproclamó como el mejor futbolista en la historia de Colombia. Algunos aficionados se han manifestado en contra de esas afirmaciones y proponiendo otros nombres como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Willington Ortiz o Falcao García.

Uno de los referentes de la Selección Colombia y que integró aquella generación dorada que brilló en la década de los 90, es Adolfo Valencia. ‘El Tren’, que en Europa jugó en cuatro equipos, entre ellos el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, fue consultado por GolCaracol.com para dar su opinión sobre quién es el mejor jugador colombiano de todos los tiempos.

“En mi concepto, el mejor jugador de toda la historia de Colombia ha sido Falcao. James le puede seguir como referente. Pero Falcao porque ganó todo donde estuvo. Lo que lo paró fue la lesión, pero es un jugador que le ha dado muchas alegrías al país. La forma en la que ha vivido en Europa y cómo se ha portado lo hacen admirable. Es un jugador que casi no ha tenido errores de comportamiento allá, es muy disciplinado y eso hace que un jugador se mantenga y se supere”, dijo Valencia.

Hay quienes han opinado que las comparaciones serían disparejas, ya que no solo se debe tener en cuenta lo hecho por jugadores en la última década, sino que se debe pensar en los que le dieron un gran nombre al fútbol colombiano en los 90 e incluso antes, cuando el nivel y el nombre del balompié nacional, estaba muy lejos de ser lo que es hoy. Sobre ese pensamiento, Valencia dio su criterio.

“Uno lo tiene que mirar desde todos los tiempos. Yo creo que en nuestra época, fuimos demasiado buenos. De pronto, los de ahora tienen más mérito porque ganaron más cosas que nosotros y han estado más tiempo en Europa, y eso es lo que vale. Yo pienso que un jugador de fútbol hoy en día, cuando está en el exterior es cuando hay que darle el premio”, comentó el nacido en Buenaventura.

“Nosotros estuvimos aquí en Colombia, y hubo muchos jugadores muy buenos, pero también tenemos que ver cómo el jugador va a Europa, se mantiene y rinde futbolísticamente allá y qué hace por su país. Ese es el gran mérito y lo que yo valoro: lo que hace un jugador fuera del país. Yo soy consiente que en su buena época, hubo jugadores como Freddy (Rincón), Faustino (Asprilla), Valderrama, Higuita, Igüarán, entre otros, que estuvimos ahí y que resaltamos mucho en Colombia y también en el exterior. Cada quien en su época hizo cosas grandes”, continuó ‘El Tren’.

Por último, Adolfo Valencia admitió que la interrupción en la proyección de James se debe a la falta de confianza por parte de Zinedine Zidane, en la que le dio gran parte de la responsabilidad al técnico francés.

“El 80% de los técnicos de la actualidad están cambiando el fútbol. ¿Por qué un entrenador le tiene que decir a un jugador que no puede jugar como le gusta? ¡No! Para eso ven los videos de los jugadores, y si así le gusta, pues que el técnico lo deje jugar como lo vio en el video. Pero si el entrenador va a cambiarle las cosas que le gustan al jugador, entonces no va a hacer las cosas bien para ninguno de los dos. El futbolista va a jugar amargado y aburrido, porque no está haciendo lo que él sabe hacer bien. Por eso es que se necesitan entrenadores con muy buen manejo de grupo”, concluyó el hombre nacido en la cantera de Santa Fe.