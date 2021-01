"Adrián Ramos tuvo un desmayo súbito, esperamos que pueda volver a jugar pronto"

Adrián Ramos fue noticia durante la anterior semana por una complicación médica que tuvo durante un entrenamiento y que América de Cali confirmó a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Y para aclarar un poco la situación del atacante 'escarlata', en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , habló el médico del equipo caleño Germán Ochoa.

"Adrián tuvo un evento adverso médico, lo que generalmente se llama desmayo súbito. Esto es muy frecuente cuando se cambian de posición de manera súbita, por alguna razón deja de llegar oxígeno al cerebro o al corazón de manera transitoria puede aparecer un mareo. Pasó en la práctica y se llevó al jugador a la clínica", indicó de entrada.

Además, el hijo del fallecido entrenador Gabriel Ochoa Uribe reveló cómo se está llevando a cabo la recuperación del delantero, que supo jugar en el fútbol alemán hace unas temporadas.

"Se han hecho las valoraciones pertinentes de todos los especialistas en el tema y todas las pruebas han sido negativas, no hay ningún evento orgánico que nos explique qué pasó, son cosas que cuando no aparecen nada; no sucede más. Eso es lo que seguramente pasó con Adrián, estará en observación esta semana", agregó.

Una de las incógnitas que generó esta situación es si Adrián Ramos volverá a jugar sin ningún problema y cuándo regresaría el futbolista a los terrenos de juego.

"Eso es lo que esperamos, él tuvo coronavirus positivo hace siete semanas y se está mostrando en la población que quienes tuvieron el virus pueden tener una miocarditis viral como secuela transitoria, ojalá se resuelva esta semana para que regrese a sus actividades", concluyó.