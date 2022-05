Agustín Julio: "Hay que conseguir los seis puntos y Santa Fe tiene con qué"

Santa Fe logró el fin de semana un triunfo bastante valioso por 4-0 sobre Jaguares, que le permite al equipo capitalino seguir con ilusión de clasificar a las finales de la Liga del Fútbol Colombiano.

Esos tres puntos sumados frente al conjunto de Montería dejaron al ‘león’ ubicado en la octava casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos.

Publicidad

Agustín Julio, gerente deportivo de la escuadra 'cardenal' tuvo una charla con la mesa de 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', y dio detalles de lo que significó el triunfo contra Jaguares.

Publicidad

"Santa Fe sabe que no debe dar ventaja, sabe que tenemos dos partidos contra Cali y Once Caldas, de visitantes, son rivales que a los dos hay que sacarles ventajas. El equipo poco a poco va cogiendo esa confianza que se necesita y lo demostró en el partido contra Jaguares”, comenzó diciendo Julio en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Publicidad

El conjunto 'cardenal' tiene que hacer los seis puntos que faltan, para poder pensar en los cuadrangulares finales. Julio confía en el plantel y que puedan lograr ese objetivo.

“Sea cualquiera que sea, hay que conseguir los seis y el equipo tiene con qué, tiene buenos jugadores, sabe la necesidad que tiene, tiene jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y pienso que en circunstancias pueden manejar la presión que se puedan presentar en cada uno de ellos (partidos)”, agregó.

Publicidad

En cuanto le preguntaron en dónde estuvo el cambio para lograr la victoria, Julio fue enfático en decir que “posicionalmente, Ortiz volvió a su posición de central, se cambió en la mitad de la cancha un equipo más ofensivo, pero a la vez cuando pasáramos el chip de defender, fuéramos un equipo muy fuerte con el cinco, poco a poco este equipo sabe lo que quiere; hay que ser un poco más agresivo, pero eso no se trabaja de un día para otro”.

Publicidad



Sin ánimo de polemizar, sobre la gestión de Martín Cardetti en el banco del conjunto bogotano, y en cuanto a cómo utilizaba a los jugadores dentro de la cancha, Julio sostuvo lo siguiente:

“Es bien sabido de parte del técnico que la posición real de los jugadores o de Ortiz, en su momento, es que era central, él optó por colocarlo de lateral en su momento por la necesidad. Uno trataba de inducirlo, pero ya son decisiones que tiene el técnico. Nosotros no obligamos a ningún técnico porque es autónomo, él técnico es el que da el visto bueno de los jugadores, la autonomía la tiene el técnico para tomar la mejor decisión para el equipo”.

Publicidad

También tuvo palabras sobre cómo se siente en la raya cuando ha tenido la posibilidad de dirigir a Santa Fe.

Publicidad



“Siempre he estado de delegado, he tenido esta vocación de estar adelante también, hay técnicos que me han dado esa potestad, para mí no es ajeno. Hoy en día cualquier cosa polemizan y tratan de armar un ‘alboroto’”.

Sobre si logran el objetivo, el de clasificar a las finales, si hay alguna posibilidad de continuar dirigiendo el equipo, el cartagenero manifestó que lo más valioso siempre es prepararse.

Publicidad

“Digamos que es un trabajo mancomunado, se ofreció la oportunidad, yo me he preparado para la administración deportiva donde he ganado muchas cosas, he aprendido, he perdido. Lo importante es prepararse de todos los ángulos donde la institución lo necesite; soy hincha de Santa Fe y si el día de mañana me toca ser barrendero, lo haré con el mayor de los gustos”, dijo.

También habló de cómo será el cronograma para el duelo contra el Cali. "Seguimos con la misma idea, el mismo método de trabajo que tenía el ‘profe’, no se puede cambiar nada, los jugadores han hecho un esfuerzo muy bueno en estos partidos, desgraciadamente las cosas no estaban saliendo, pero viajamos el viernes y con la bendición de Dios, se regresa con los tres puntos de Cali el sábado”.

Publicidad

Por último, Julio sostuvo que en futuro, no muy lejano, le gustaría estar en la Selección Colombia.

"Todos tenemos un sueño de aportar lo aprendido por su paso por la Selección, mi sueño es estar en la Selección Colombia en condición de administrador, de gerenciar, primero, me siento capacitado, y segundo, pienso en el recorrido que he tenido en este campo".

Publicidad

¿Cuáles son próximos partidos de Santa Fe?

En la jornada 19 de la Liga del Fútbol Colombiano, Santa Fe visitará al Deportivo Cali, en duelo que comenzará a las 4:05 de la tarde, en el estadio de Palmaseca