“Al Medellín lo están desarmando, el dueño dice que es hincha del equipo y no lo sabe manejar”

Si hay alguien que sepa lo que significa Independiente Medellín es Roberto Carlos Cortés. El exlateral izquierdo siente como pocos al ‘poderoso’ y ha vivido las buenas y las malas tanto como jugador e hincha.

Por eso, en el diálogo que tuvo con GolCaracol.com no se guardó nada a la hora de hablar sobre la actualidad del Medellín, uno de los equipos que en esta para obligada por la pandemia del coronavirus, más ha visto salir jugadores.

“No hablemos de la pandemia. Esto viene de atrás. Don Raúl Mejía (máximo accionista del club), supuestamente es muy hincha del Medellín, pero a todo los que guerreamos en las épocas duras nos tiene olvidados. Entonces no sé qué clase de hincha es porque no tiene gratitud hacia nosotros”, señaló.

De hecho, criticó duramente las más recientes salidas de los tres referentes del equipo como lo son Juan Fernando Caicedo, Adrián Arregui y Andrés Ricaurte.

“Lo están manejando muy mal porque Medellín dejó de ser un equipo chico hace años. De los que llegaron a la final el año pasado solo quedan dos jugadores. No miran a la cantera y están trayendo jugadores jóvenes de otros países. No entiendo porque no le dan la oportunidad a los muchachos que se encuentran ahí en el club”, aseveró.

Al final, Cortés, quien fuera campeón con Medellín en 2002 después de 45 años de sequía en el rojo antioqueños, dejó un claro y fuerte mensaje.

“Si yo fuera el dueño del Medellín, lo primero que haría es conformar un plantel para competirle al equipo de enfrente, para competirle a Nacional”, concluyó.

