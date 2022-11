Alberto Gamero, 'con los pies en la tierra': "Tenemos que jugar otra final, contra Santa Fe"

Este sábado, Millonarios consiguió una victoria importante contra el Junior de Barranquilla, que le permitió dar un paso hacia la final del fútbol colombiano. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaron por la mínima, gracias a un golazo de David Macalister Silva, el cual los 'catapultó' a la punta del Grupo A de los cuadrangulares finales.

Los 'embajadores' llegaron a 10 puntos y dependen de sí mismos para llegar a la final. Una victoria contra Santa Fe el próximo miércoles 30 de noviembre (a partir de las 8:35 p.m.) les asegurará un cupo en la serie definitiva por el título.

Publicidad

"Nosotros sabíamos que hoy (domingo) era una final y que está final nos daba la posibilidad, de jugar el otro miércoles, otra final más. El equipo jugó como si fuera una final. Indudablemente que así como felicito a mi grupo, también tengo que felicitar a Junior, pues hizo un partido digno, de finales. Por momento nos presionó, por momentos nos quitó el balón. En términos generales, fue un partido parejo, a pesar que ganamos. Teniendo nosotros más opciones claras que ellos, porque ellos nos llegaron pero las opciones no fueron claras. Junior hizo su trabajo, no vino a especular, vino a jugar su partido. Cuando Junior lo intentó, nosotros nos defendimos bien. Los diez hombres, contra un equipo que ataca, que tiene buenos jugadores, le entra el desespero a uno; pero el equipo entendió lo que tenía que hacer. Arriesgamos e igualamos el partido, porque nos defendimos bien. Nosotros sabemos que todavía no estamos en la final, falta un partido", señaló el entrenador samario.

¿Qué más dijo Alberto Gamero, tras la victoria contra el Junior?

Sobre la preparación para el partido contra Santa Fe:

"Vamos a evaluar bien estos 3-4 días que tenemos, en su selección. Tenemos esa posibilidad de inscribir a uno de los dos (Larry Vásquez y Andrés Llinás), vamos a mirar qué tenemos y qué no tenemos. Hoy no teníamos excusa para nada (haciendo referencia al pésimo estado de la cancha en El Campín). A veces vamos a encontrar la cancha húmeda, nos cuesta por la idea de nosotros de no querer jugar largo, de no reventar el balón. Hoy la cancha no estaba adecuada para un partido de finales, ¿Cómo hacemos? Que no haya más conciertos (risas)".

Sobre la importancia de David Macalister Silva en el equipo:

"Macalister Silva nos está apareciendo en estos momentos, en los que más lo necesitamos. Hoy en día él no es un referente de Millonarios, hace muchos años lo es, desde el 2015 que es un ídolo, porque quiere la institución y siempre quiere lo mejor para ella. En ese entorno, él hace que nosotros la veamos bien. Hoy Dios está premiando el esfuerzo con unos goles importantes".

Sobre la actitud del Junior en El Campín:

"A Junior no le importó estar eliminado. Como equipo grande vino a jugar y a proponer. Hizo cambios para empatar su partido, cuando entra Albornoz, Cetre, Gordillo, Esparragoza".

Publicidad

Sobre el desempeño de Millonarios en la reclasificación y en la tabla goleadora:

"Hoy hicimos 90 puntos (en la reclasificación). Hoy batimos el récord, que habíamos puesto nosotros, que era de 88. Hoy creo que Medellín tiene 36 goles a favor y nosotros 35, somos los equipos con más goles en el fútbol colombiano. Nosotros no podemos desesperarnos, el hincha se desespera porque siempre quiere".