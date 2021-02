Alberto Gamero, con una sonrisa de oreja a oreja: “Hacer cuatro goles me deja tranquilo y feliz”

Alberto Gamero está feliz con su Millonarios, que este lunes logró vencer en un partido lleno de goles 4-3 a Once Caldas y sumó su segunda victoria al hilo en la liga del fútbol colombiano.

"Quiero dedicarle este triunfo a mi hija que está cumpliendo años hoy. Fue un gran partido con siete goles. Me gustó mi equipo y me gustó el Once Caldas. Ya nos tocará al profesor Eduardo Lara y a mí corregir", fueron las primeras palabras del DT azul en rueda de prensa.

Y es que Alberto Gamero priorizó sus declaraciones en la satisfacción que le produjo su equipo en la parte ofensiva, el cual sacar un partido que estuvo complicado durante los 90 minutos; a causa, justamente, de varios errores defensivos.

"Hacer cuatro goles hoy me deja tranquilo, me voy feliz. Las variantes que proponemos me parece que son interesantes. Me deja tranquilo que ganamos . Los partidos se ganan con goles. Ahora tenemos que corregir en la parte defensiva", señaló.

"Me gustó mucho el frente de ataque, dos laterales que salieron constantemente, un medio centro que acompañaba. Estamos pidiendo eso, que cuando tengamos el balón, juguemos, y que sin el balón defendamos los once, eso para corregir", complementó.

En ese sentido, no ocultó su preocupación; ya que "de local no nos pueden hacer tres goles, pero eso es parte del fútbol. Vamos a mirar qué pasó en esos repliegues. Me deja tranquilo el frente de ataque".

Al final, tuvo palabras de elogio para el comentado estado de la cancha y, aseguró de una vez, que allí también estarán recibiendo el próximo domingo a Deportivo Pereira .

“Felicito a Zipaquirá porque nos ha regado mucho más la cancha. Nos la han arreglado, mejorado, y la cancha se presta para jugar y hacer posesión. Ojalá contra Pereira la tengamos mejor", concluyó.

