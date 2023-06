Alberto Gamero: "Contra Nacional no te puedes sentir favorito, pero tengo confianza en mi grupo"

Alberto Gamero compareció este martes ante los medios de comunicación frente a la que será la final de ida de la Liga I-2023 contra Atlético Nacional, este miércoles 21 de junio, en el Atanasio Girardot, y que dará inicio a las 8 de la noche.

El DT del azul capitalino estuvo acompañado por el capitán del equipo, David Macalister Silva. El samario se mostró tranquilo en su intervención y aseguró que apelarán al estilo de juego que han venido empleando a lo largo del campeonato, que es la posesión del balón. No se siente presionado por el ganar el título, eso sí, su equipo dará lo mejor de sí para logra la estrella número 16 a la hinchada.

Dejó claro que 180 minutos y que todo puede pasar entre dos grandes clubes del fútbol colombiano como lo son Millonarios y Nacional. Reconoce que frente al 'verdolaga' "nunca se pueden sentir favoritos, pero tenemos confianza en lo que estamos realizando".

"Este grupo está conciente de que hemos cometido errores, pero llega el día siguiente y lo vemos, lo mejoramos. Este grupo está tranquilo, contra Medellín sacó la casta en el segundo tiempo y contra Chicó era un partido de trámite. Hemos hecho méritos para estar aquí, hay que hacer memoria de las cosas buenas que hemos hecho; hay que tener memoria y veo al equipo con un optimismo de obtener esta estrella. No tengo susto, estoy tranquilo", dijo de entrada Alberto Gamero.

Por su parte, Macalister Silva aseguró se siente muy dichoso de volver a disfrutar una nueva final con Millonarios de la Liga colombiana.

"Lo que estoy sintiendo es agradecimiento con Dios que permite disfrutar este tipo de partidos, Dios mediante podemos obtener el título. Quiero disfrutar esta final, no todos los días se juega una final de la liga colombiana", dijo el capitán de Millonarios.

Otras declaraciones de Alberto Gamero

*El estilo de juego que piensa a implementar, si lo va cambiar en la final

"Yo no me salgo a esconder, salgo a jugar, esta es la dinámica de mis equipos, estoy con la tranquilidad que tengo un gran equipo para pelear esta final, tanto Nacional como Millonarios, y nosotros estamos tranquilos.

Los dos mejores equipos del fútbol colombiano, vamos a disputar una final y un título y siempre he tenido esta tranquilidad que me siento seguro con mi equipo y por algo estoy en esta final; no tengo miedo, mañana (miércoles) vamos a jugar como me gusta a mí, que el equipo salga a proponer, la final es para disfrutarla y para jugarla y creo que vamos a salir a proponer y vamos a buscar ese resultado para llevarnos a Bogotá".

*Se sienten favoritos al título

"Contra Nacional nunca te puedes sentir favorito, tenemos la confianza de lo que estamos haciendo, nos sentimos con la capacidad para luchar esta final, tenemos tres años y medio de estar peleando en los torneos; es algo que me satisface de Millonarios. Pero estamos sin presión, estamos tranquilos, nosotros vamos a buscar el título.

*Preparó un juego pensando en las virtudes de Millonarios o en las del rival...

"Tenemos los mismos partidos perdidos, que son tres y tres, es una Nacional que viene mejorando y evolucionando. Nosotros siempre analizamos el rival y le doy a ellos las herramientas, movimientos y demás, tenemos una idea que no vamos a cambiar, si tenemos una buena posesión del balón no nos vamos a preocupar por el rival, vamos a salir a hacer lo que sabemos hacer.

Son partidos de 180 minutos y no va cambiar nada en estos dos partidos".

*Qué prefiere tener, buenos jugadores un tener trabajo y proceso...

"Prefiero tener tres años de trabajo que se conStruye y se pueden hacer muchas cosas. Hoy nosotros somos el segundo equipo con más goles en el fútbol colombiano".

*El tema de las finales y la presión

"Yo las finales las disfruto, estas son las ruedas de prensa que más me gustan a mí, estos días de entrenamiento han sido de alegrías y satisfacción de ir avanzando cosas. Me satisface tener a la afición alegre, todos queremos ser campeones, llegar a la final no es fácil, es un camino complicado, pero hay que disfrutarlo".

*Lamentó no poder tener hinchas de Millonarios en el Atanasio

"Es triste que la afición de Millonarios no esté acá (Atanasio Girardot) y que la de Nacional igual (en El Campín), el fútbol es alegría, ojala que mañana (miércoles) tengamos una gran alegría en el Atanasio, al igual que en Bogotá, ganen quien gane, pero nosotros también tenemos que sobresaltar cuando un equipo queda segundo; eso lo deberíamos aprender un poco más aquí, nosotros queremos paz y alegría. No saquemos a los niños de los estadios, son los hinchas el futuro".