Alberto Gamero envió sentido mensaje de feliz cumpleaños a su "hermano" Carlos 'Pibe' Valderrama

Desde 1961 todos los 2 de septiembre se celebra el cumpleaños de Carlos 'Pibe' Valderrama , el día en que nació uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia del deporte 'tricolor'.

El 'mono' como le llaman algunos está de celebración de su aniversario 61, y este exfutbolista nacido en Santa Marta, se ha ganado el cariño de muchos con esa autenticidad, carisma, y claro, con su excelsa calidad de jugar a la 'pecosa'.

En esta fecha especial para Carlos Valderrama, Alberto Gamero, uno de sus "mejores amigos" aprovechó unos minutos de la rueda de prensa previa al clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, para enviarle un sentido mensaje de feliz cumpleaños a ese "hermano".

"Gracias hombre gracias por permitirme, pensé que no me podían permitir, pero gracias por permitirme la verdad saludar y felicitar a uno de mis mejores amigos y hace parte como le digo mi hermano de una familia y que hoy Carlos Valderrama y que todo Colombia se sienta orgulloso de esa persona que cumple años hoy, porque es un ídolo de nosotros, no fue, es un ídolo de nosotros. Un ídolo en nuestro departamento, un ídolo de Santa Marta, un ídolo de Pescadito, entonces hermano feliz cumpleaños Dios te bendiga y que cumplas muchos años más hermano al lado de su hermosa familia" expresó el entrenador del conjunto 'embajador'.

¿En qué equipos jugó Carlos Valderrama?

En el fútbol colombiano el 'Pibe' vistió las camisetas de Unión Magdalena, Junior, Cali, Millonarios y Medellín. En Europa militó en Real Valladolid (España) y Montpellier (Francia). En Estados Unidos estuvo en Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion y Colorado Rapids.

¿Cuál es el palmarés de Carlos Valderrama?

Consiguió una Copa de Francia y dos estrellas con el Junior de Barranquilla.

¿Cuándo juega Millonarios?

Los dirigidos por Alberto Gamero volverán a tener acción en el fútbol colombiano este sábado a las 8:15 p.m., en el clásico capitalino donde enfrentarán a Independiente Santa Fe, en un duelo válido por la fecha 10 del rentado local.