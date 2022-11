Alberto Gamero: "Este cuadrangular se apretó, pero estamos a 180 minutos de otra final"

Este miércoles, Millonarios dejó escapar una gran oportunidad de afianzarse en el liderato del Grupo A de los cuadrangulares finales de la liga II-2022. Los dirigidos por Alberto Gamero empezaron ganándole al Pereira, pero no pudieron defender la ventaja y el 'Grande de Matecaña' le dio vuelta al marcador. A pesar de que el 'embajador' sigue dependiendo de sí mismo, quedó sin margen de error de cara a los dos partidos que le quedan.

Gamero expresó que sus jugadores están "muy motivados" y a "180 minutos de jugar una nueva final". Primero recibirán al Junior, este domingo a partir de las 6:00 p.m., y cerrarán el cuadrangular el próximo miércoles 30 de noviembre (horario por definir), contra Santa Fe, como visitantes.

"Este cuadrangular se apretó, se apretó más con la victoria de Pereira, que quedó con posibilidades. Nosotros debemos dos partidos en "casa", el de Santa Fe como visitantes. Y tenemos ahí nuestra clasificación. ¿Qué hay que mejorar? Tenemos que mejorar la definición, porque hoy tuvimos para, por lo menos, empatar el partido y no lo conseguimos. Lo importante es que dependemos de nosotros mismos. Este equipo tiene toda la motivación, estamos a 180 minutos de jugar una final otra vez. Aquí no puede haber un jugador desmotivado, teniendo dos partidos por delante, dependiendo de nosotros mismos. Yo veo al grupo tranquilo, entero. Hoy salió con la cabeza abajo, con rabia, porque perdimos el partido y eso me da una tranquilidad pues me demuestra que quieren ganar. Sabemos que Junior no nos va a regalar nada", sentenció el entrenador samario.

¿Qué más dijo Alberto Gamero, tras la derrota contra Pereira?

Se acordó de Gabriel Camargo y analizó el partido:

"Primero que todo quiero mandarle un saludo y mis más sinceras condolencias a toda la familia Camargo, especialmente a doña Leonor, a don César, a toda su familia, mucha fuerza y que Dios lo tenga (Gabriel) en su gloria. Son de esos partidos donde nosotros vinimos a proponer, a buscarlo. Creo que hemos hecho más en el primer tiempo; nos sorprenden con dos goles de errores nuestros: el primero fue un mal rechazo y el segundo nos cogieron más abiertos, en una presión que hicimos. Antes de que nos hicieran el segundo gol tuvimos un par de opciones para aumentar el marcador, estar más tranquilos y no lo hicimos. El segundo tiempo fue un partido donde Millonarios salió a buscar su resultado, lo intentamos, lo elaboramos por todos los medios, no lo hicimos; Pereira se nos defendió bien, nos hizo unos contraataques, por los espacios que dejamos. Nos faltó hacer un gol en el segundo tiempo, pero hay que valorar lo que hizo el Pereira".

Sobre lo que viene para Millonarios:

"Hoy ganó un equipo que hizo bien las cosas, que necesitó de dos goles. Y que nosotros por las llegadas que tuvimos no pudimos empatar el partido y nos quedan dos partidos en Bogotá para buscar la clasificación".

Sobre el esquema de juego del Pereira y sus cualidades:

"Ellos juegan con dos puntas: Castro y León. Y por lo general iban a quedar con nuestros dos centrales, porque muchas veces se me quedaba un lateral y armábamos el '3'. En el segundo gol fue un inicio de juego que ellos tuvieron no tapamos, no cerramos espacios. Sabíamos que íbamos a tener espacios con Carlos Gómez y Daniel Ruiz, cada vez que enfrentaron a los centrales vi que ganaron, porque esa era la idea. Pereira es muy complicado por las bandas y creo que las tapó muy bien".

Sobre los dotes futbolísticos de Leonardo Castro:

"¿Por qué nos costó controlar a Leonardo Castro? Porque es un buen jugador, y cuando está 'enchufado' es 'peor' todavía. Hoy ganó muchos duelos, lo vi fuerte, lo vi haciendo muchas diagonales. Es un buen jugador y no lo marcamos bien, dimos ventaja con él, quien encontró espacios. Es un jugador importante para ellos, el gol lo premió. En estos partidos los duelos hay que ganarlos".