Alberto Gamero fue claro: "No es que el balón no nos quiso entrar, nosotros no lo metimos"

Millonarios generó las mejores opciones y jugadas, hasta tuvo el control del esférico, pero esas cualidades no fueron suficientes para llevarse los tres puntos este domingo frente a Deportivo Pereira, en juego de la fecha número 16 de la Liga del fútbol colombiano. El conjunto 'embajador' cayó 1-0 tras un golazo, en los minutos finales, de un jugador que pasó por su plantel: Santiago Montoya.

Luego de la derrota en tierras pereiranas, Alberto Gamero, entrenador del conjunto bogotano, dio su balance del compromiso. El estratega samario resaltó que a los suyos les faltó un poco más de claridad a la hora de definir las acciones que generaron en ataque.

"El equipo vino a buscar el partido, lo único que nos faltó fue un poco más de claridad a la hora de llegar al arco de ellos, pero este domingo el equipo vino a buscar el partido, vino a proponer, a hacer presión alta. Durante el partido se intentó buscar el arco contrario, y Pereira, en una contra, en donde el equipo nuestro estaba volcado al ataque, consigue un golazo. Nos faltó ese pedacito y estos compromisos nos van a servir para ver qué tenemos que mejorar; Pereira también hizo su trabajo, se defendió bien y en el momento justo nos hace el gol. Hasta el último minuto lo intentamos y no lo logramos", comenzó diciendo Gamero a los medios de comunicación.

Pese a la derrota, Gamero fue insistente en que sus conducidos hicieron un buen juego y que la hinchada del equipo, que fue de forma masiva al estadio Hernán Ramírez Villegas, deben sentirse orgulloso de lo hecho por Millonarios.

"Darle las gracias a la gente de toda Colombia por la hinchada que tiene Millonarios, somos el segundo equipo mejor visitante del fútbol colombiano, a la gente también hay que decirle eso. El equipo hizo un buen trabajo, pese a que perdió, la hinchada debe sentirse satisfecha de lo que propuso Millonarios, la iniciativa fue toda de nosotros, este grupo está tratando de hacer cosas buenas; de jugar mano a mano a todos los estadios donde va", aseguró.

Y es que el 'embajador' fue el conjunto que propuso, creó las mejores opciones, pero las dilapidó. En eso fue enfático Alberto Gamero, puesto que agregó que el gran 'talón de Aquiles' de los suyos fue no haber anotado.

"Fallamos en no concretar, lo tuvimos y no concretamos; nuestro mayor error fue ese. Los partidos hay que ganarlos con goles, los buscamos, pero no los conseguimos, no es que el balón no nos quiso entrar, nosotros no lo metimos, y eso es muy diferente. Tenemos que mejorar en meter el balón, así como Montoya pateó el balón y se la metió a Montero, nosotros también pudimos hacer una de esas donde el portero de ellos no llegara".

¿Cómo va Millonarios en la Liga Betpaly?

Los conducidos por Alberto Gamero se ubican en los primeros lugares de la competición colombiana con 32 puntos, a sólo una unidad de Atlético Nacional, que es el conjunto que encabeza la tabla de posiciones.