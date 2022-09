Alberto Gamero: "Hicimos un partido serio y ganamos después de ocho años acá en Barranquilla"

El 11 de marzo del 2014 era la fecha que registraba la última victoria de Millonarios contra el Junior en el Metropolitano. Ese día Mayer Candelo, que este miércoles fue agredido por los hinchas del Deportivo Cali, le dio la victoria a los embajadores con un golazo de zurda. Ocho años después, Jader Valencia rompió esa sequía con un agónico gol al minuto 90+4, para el júbilo de Alberto Gamero.

Gamero celebró el triunfo de Millonarios en la rueda de prensa. El estratega samario, de 58 años, reconoció la buena disposición de su equipo, la cual le permitió imponer condiciones en el 'Metro'.

Publicidad

"En la previa nos dijeron que Julio (Comesaña) me conocía a mí y yo lo conocía a él. Y muchas veces en estos partidos la toma de decisiones de los jugadores es muy importante y nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo maduro, de experiencia. Pero aquí la clave fue no desesperarnos; segundo, no defendernos tan atrás. Junior es un equipo al que le gusta que el rival se defienda en un bloque bajo y nosotros, por momentos, tratamos de no entrar en ese bloque bajo. A ellos les gusta eso, por los centros, la famosa 'zona 14' y la media distancia que tienen. Nosotros evitamos estar ahí. Por momentos pusimos el partido en dos tercios de cancha, en campo de ellos. Pero indudablemente, para ganar un partido de estos hay que tratar de cometer los menos errores posibles y me parece que hoy (miércoles) fue un partido que, cometimos errores pero que no los cobraron, pusimos de ida y vuelta, mano a mano y estuvimos sólidos en la parte defensiva", empezó diciendo Gamero.

El timonel de Millonarios también señaló las virtudes de Bertel y de Gómez para neutralizar a Pacheco, el hombre que más daño le estaba haciendo a la defensa 'embajadora'.

"No es que hayamos cambiado. En el primer tiempo, lo que dije anteriormente, nos estaban entrando por el lado derecho y cuando el balón está en el costado se busca que pase algo y eso nos pasó hoy a nosotros. Cuando (Walmer) Pacheco salía, sabíamos que por dentro iba a pasar algo y pasaba: los centros que él hacia, un remate que tuvo (Carlos) Bacca. Para el segundo tiempo no cambiamos mucho, si te das cuenta los últimos 10-15 minutos del primer tiempo cuando ya (Carlos Andrés) Gómez fue al lado izquierdo, ahí neutralizamos a Pacheco y lo atacamos también. Para el segundo tiempo salimos igual y neutralizamos tanto a (Fredy) Hinestroza como a Pacheco. Una de las cosas que hicimos mejor en el segundo tiempo fue que no perdíamos tanto balón, perdíamos balones en una zona que el Junior nos los quitaba y llegaba al arco muy rápido. Tuvimos un poco más de libertad. Hicimos un partido serio y redondo, donde cometimos menos errores y nos llevamos una victoria importante, después de ocho años en Barranquilla", sentenció.

¿Qué más dijo Alberto Gamero?

Publicidad

Sobre la situación de violencia que se presentó en el Cortuluá vs. Cali:

"Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles mis mensajes de solidaridad a Mayer Candelo, a todo su cuerpo técnico y a todos los jugadores. Tenemos que evitar la violencia en los estadios, no debe pasar eso en el fútbol colombiano. Mandarles fuerza, bendiciones y que pa' lante".

Sobre su manera de encarar los partidos de visitante:

"Yo durante la semana les decía algo que siempre tengo en mente: yo no preparo un partido para jugar la necesidad del rival. Junior tiene una necesidad, nosotros tenemos otra. El estado de ánimo no es igual: Junior tenía la necesidad de ganar para acercarse a los ocho; nosotros teníamos la necesidad de ganar para clasificar lo más rápido posible. Nosotros no podemos cambiar nada. Me gusta salir a buscar los partidos y hoy (miércoles) salimos contra un equipo que también salió a proponer".