Alberto Gamero: "Le ganamos a un gran equipo, eso hace más meritorio lo que nosotros hicimos"

Millonarios le dio la vuelta al marcador este domingo frente a América de Cali gracias al doblete anotado por Leonardo Castro. Tras el 2-1 en el estadio El Campín, el DT del 'embajador', Alberto Gamero analizó el desempeño de los suyos frente al 'escarlata'.

"Nosotros siempre manejamos una estructura y bajo esa planificamos los partidos de acuerdo al rival, les manifesté que podía ser un partido abierto como lo fue, con dos equipos que salieron a atacar y buscar el resultado; nosotros con un poquito de más posibilidades que ellos, encontramos espacios, encontramos jugadores de ellos donde intentaban hacer una superioridad, sorteamos eso. El grupo se mentaliza a lo que tenemos que hacer, pero siempre pensamos lo de nosotros", manifestó el samario en conferencia de prensa.

En medio de la conferencia de prensa, a Gamero le consultaron por cómo enfrentar lo que viene, teniendo en cuenta que se juega sin descanso.

Les he manifestado a ellos que estamos en una etapa de finalización, es el último que hay que hacer. Hoy es tratar de que el equipo recupere lo que más pueda; no puedo guardar jugadores donde estamos para terminar esto; con el favor de Dios que lleguemos a la final, después del 13 vamos a tener vacaciones. Lo importante es que tenemos que salir a buscar estos triunfos, a cosechar estos triunfos. Terminando los torneos, el jugador no va a estar al cien por ciento, yo confío en ellos. Cuando las cosas salen bien, el cansancio se desaparece, el jugador trata de evitar de qué está cansado", agregó.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en medio de la final de Copa Colombia 2023 contra Atlético Nacional Archivo de Colprensa

Publicidad

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*El estado físico del equipo y lo que viene contra Nacional

"Yo tenía más miedo en este partido porque América no venía de jugar a mitad de semana, y Millonarios sí, y sin embargo, vi al equipo responder en la parte física y me deja tranquilo. Nacional prácticamente está jugando con el mismo equipo, vamos a jugar mano a mano, a la par y pensar en lo que el jugador me dice. Hoy (domingo) le ganamos a un gran equipo y este triunfo nos hace mucho más meritorio de lo que nosotros hicimos , fue un partido bueno, lindo, de dos partidos que fueron a buscar el arco".

Publicidad

*El tema de Andrés Llinás

"Lo de Llinás es una carga muscular, no vamos a tener problemas con él para tenerlos".

*Lo destaco del equipo

"Lo que más me gusta de ellos es la actitud, es un equipo que viene jugando miércoles y domingo. Ellos salen a la cancha con esa mentalidad de querer intentar jugar bien, a veces no nos dejan. Tengo un grupo de jugadores que están conscientes del equipo donde están y del momento en que están. Estamos en un equipo donde estamos felices todo, pero estamos con la responsabilidad de que queremos más; estoy feliz y tranquilo de lo que estoy haciendo".

Publicidad

*Palabras para el DT del América

"Lucas (González) nos ayudó a crecer a muchos técnicos acá en Colombia en la pandemia, pero ese tiempo nos brindó un espacio para que nos capacitáramos más fue él.