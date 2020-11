Alberto Gamero: “’Me les quito el sombrero’ a estos muchachos que sudan la camiseta de Millonarios”

En menos de ochos días, Millonarios derrotó a Nacional, Cali (por Copa Sudamericana, pero cayó por penaltis) y América . Triunfos que lo dejan ilusionado y con un semblante completamente diferente al que tenía hace unos meses.

Y más aún, si se tiene en cuenta que este reciente panorama ha venido de la mano de un muy buen número de jugadores de la cantera como el arquero Juan Moreno o la pareja de centrales que este sábado cumplieron con un destacado papel en el Pascual Guerrero: Breiner Paz y Andrés Llinás.

“El grupo, a pesar de haber jugado el miércoles, vino y propuso un partido mano a mano. Teníamos el temor de la pelota quieta, pero me parece que mis dos centrales estuvieron impecables. Se hizo un esfuerzo grande. Felicitaciones para estos muchachos que quieren sudar la camiseta de Millonarios y clasificar a los ocho. ‘Me les quito el sombrero’”, aseguró Alberto Gamero en rueda de prensa.

El estratega ‘embajador’ no ocultó su orgullo y aseveró que "me da alegría que son muchachos que van esperando su oportunidad, pero entran con amor y alegría. Me entusiasma por ellos, están creciendo".

"A los jugadores siempre les digo que no se preparen para un partido, sino que se preparen para un torneo. Muchas veces, los jugadores que menos juegan son los que más se preparan", prosiguió.

Por eso, le restó importancia el enojo de Juan Camilo Salazar, quien apenas duró siete minutos dentro del terreno de juego y, al ser sustituido, se retiró entre reproches y mala cara.

"El jugador se molesta y es normal. Es bueno que se moleste cuando sale. El fútbol es estrategia, el cambio era Silva y Arango, pero vi que había una falta y decidí dejar a Arango que es fuerte en el juego aéreo", respondió.

Al final, ratificó su compromiso por lograr la hazaña de clasificar con Millonarios a las finales. "Ahora sigue otro partido de visitante con Pereira que está peleando su descenso . Mañana habrá recuperación y planear ese partido".

