Alberto Gamero no se conforma y sueña por lo alto, tras renovar con Millonarios hasta el 2026

El jueves 28 de septiembre quedará grabado en la memoria de todos los hinchas ‘embajadores’ y especialmente para Alberto Gamero, quien, en la victoria por 2-0 sobre Alianza Petrolera en Copa, cumplió su partido número 200 como ‘albiazul’. Y justamente, frente a este importante hito y lo que fue su renovación con los capitalinos hasta 2026, el samario habló en rueda de prensa.

Luego del triunfo en el duelo de ida de los cuartos de final por Copa Colombia, contra el cuadro de Barrancabermeja, Alberto Gamero dio un análisis de lo que su equipo mostró en el terreno de juego y lo que viene de cara al futuro. Sin embargo, el entrenador ‘albiazul’ no pasaría por alto el hecho que hace unas horas renovó hasta 2026 con los capitalinos y dejó ver su felicidad y agradecimiento.

“Siento alegría y satisfacción, también quiero darle las gracias a nuestra junta directiva, donde han creído en este proyecto, han confiado en mí y eso es una satisfacción porque la renovación no estaba ‘dura’ como se decía, ya tenía todo hablado solo estaba esperando el momento. El equipo se siente tranquilo conmigo y esto es una responsabilidad mucha más grande, es del día a día”, dijo el estratega samario.

Además, referente a lo que fue su partido número 200 como entrenador de Millonarios, Alberto Gamero dijo que nunca se conforma y, en su intención de mejorar, cada vez se pone la vara más alta: “Yo pienso que siempre me he tenido una meta y me quiero superar a mí mismo, no a nadie, y en Millonarios ya hemos sido campeones, tenemos la Libertadores para el año entrante, esto no es de sentarme tranquilo porque he firmado, hay que trabajar más y la exigencia es mayor”.

Y es que, desde su llegada en diciembre de 2019, el exDeportes Tolima ha dejado un importante legado en el club ‘embajador’. Para su primer año, Gamero dirigió un total de 31 partidos, donde consiguió 13 victorias 12 empates y 6 derrotas entre torneos nacionales (Liga y Copa) y torneo internacional (CONMEBOL Sudamericana).

Para el 2021, en dos temporadas comandó 52 partidos, de los que resalta la final de la Liga I, en la que cayó contra Deportes Tolima, con un 1-2 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. En ese año, el técnico samario logró 26 victorias, 11 empates y 15 derrotas, según lo detalló el equipo ‘albiazul’.

Ahora, a portas de cumplir su quinto año en la institución, Alberto Gamero completa dos títulos con Millonarios. Uno por Copa Colombia (2022) y el otro por Liga (actual), en el que venció justamente a su histórico rival, Atlético Nacional.