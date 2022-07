Alberto Gamero: "Por Andrés Llinás y Daniel Ruiz no hay ofertas para que se vayan"

Millonarios se prepara para afrontar su partido de la cuarta fecha de la Liga del fútbol profesional colombiano 2022-II , contra Envigado. El conjunto 'capitalino' acumula cinco puntos en la competencia, gracias a una victoria y dos empates en las jornadas disputadas hasta el momento.

Buscando acercarse al frente de la tabla de posiciones, los 'embajadores' recibirán al cuadro naranja desde las 8:05 de la noche de este viernes, en el estadio El Campín de Bogotá.

El jueves, Alberto Gamero, entrenador de los 'albiazules' habló en rueda de prensa sobre el próximo encuentro y la actualidad de Millonarios.

"No vamos a cambiar mucho. Ómar Bertel va a estar ausente unos 15 días, estamos practicando algunas ideas, va Israel Alba por la derecha, Elvis Perlaza por la izquierda y el resto igual", afirmó el estratega, acerca de la formación inicial que usará contra Envigado.

"Si encontramos un lateral izquierdo libre que podamos traer para las fechas de inscripciones, lo vamos a hacer", añadió Gamero, sobre un posible refuerzo en lo que queda del mercado de pases.

"Cuando dicen que el equipo fue predecible, lo creería si el equipo no creara opciones de gol. A nosotros lo que nos falta es meterla. Estamos creando. Vamos a encontrar un equipo de bloque medio bajo y ojalá podamos abrir ese arco rápido para que Envigado nos proponga algo diferente, definir lo más rápido posible", añadió el entrenador samario, haciendo referencia a lo que le hace falta a sus jugadores y el siguiente partido.

"Por Andrés Llinás y Daniel Ruiz, hasta el momento no hay ninguna oferta para que se vayan. Ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones. Ojalá no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hoy no hay nada por ellos. A los directores técnicos se nos hace difícil retener un jugador si tiene la cabeza en otro lado", finalizó diciendo Gamero, sobre sus dos jóvenes futbolistas.