Alberto Gamero se tiene fe: “Todavía hay posibilidades, quedan 27 puntos y se clasifica con 32”

Millonarios nada que gana en el fútbol colombiano, pero se aferra a las matemáticas para clasificar a las finales. Así lo aseguró el técnico Alberto Gamero tras el empate de este viernes, sin goles, contra Bucaramanga.

“El equipo tiene buen futuro. Es un club joven y está intentando jugar bien al fútbol. Desafortunadamente los resultados no se han dado pero las posibilidades están", afirmó el estratega azul.

¡Ponte la camiseta de la Selección Colombia! hora de participar en las previas de Gol Caracol

De hecho, Alberto Gamero respaldó a sus dirigidos y señaló que “los muchachos hacen todo el esfuerzo en la cancha. Siempre escucho que Millonarios mereció ganar, pero el fútbol no es de merecimientos sino de goles y eso es lo que nos falta".

“Queda 27 puntos, se clasifica con 32. Todavía hay posibilidades. No vamos a dejar de luchar. Me preocuparía si no creáramos opciones, pero hoy (viernes) la mayor parte del partido la jugamos en terreno de ellos”, prosiguió.

Inclusive Alberto Gamero fortaleció su argumento y aseguró que “la preocupación de nosotros es no poder anotar porque creamos. Siempre creamos más opciones que el rival, pero no la metemos y en el fútbol se gana es con goles",

Publicidad

"Tristeza tengo porque no la metemos y no ganamos. Pero veo un Millonarios que tiene trabajo y tiene cosas buenas. Obviamente uno siempre quiere ganar”, finalizó.

Así está la tabla de posiciones del fútbol colombiano