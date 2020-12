Alberto Gamero: “Se va uno con tristeza, pero felicitó a los 14 guerreros que traje”

Millonarios se quedó sin Copa Sudamericana para el 2020 tras caer en la tanda de penales con el Cali y Alberto Gamero analizó lo que fue este encuentro.

Deportivo Cali se quedó con el cupo a Copa Sudamericana: 4-3 en penales contra Millonarios

“Después del partido ratifico a los 14 guerreros que traje, mis felicitaciones, lo que hicieron hoy contra el Cali fue bueno, un equipo muy joven, prácticamente de la cantera y vino a jugarle al Cali mano a mano, se va uno con esa tristeza de no poder clasificar a ese evento”, señaló de entrada el técnico del cuadro ‘embajador’.

Además, Gamero afirmó que desde los once pasos la suerte no ha estado de su lado, pero que no le reprocha nada a los jugadores que fallaron, Felipe Román y Diego Abadía.

“Los penaltis nos fueron esquivos nuevamente, esto es el fútbol, hoy tengo que darle todo el respaldo a los que tiraron los penales, porque son jóvenes, ánimo, fortaleza y para el grupo que viajó felicitaciones porque en los 90 minutos se vieron cosas muy buenas”, agregó.

Por último, sobre el fracaso deportivo que fue el 2020, Alberto Gamero se refirió a este tema tras no ganar ningún torneo y tampoco clasificar a certámenes internacionales.

“Hay objetivos que nos trazamos y no los cumplimos, la vida es de objetivos, pero también hubo algunos importantes que se manejaron y me parece que la campaña después de la pandemia fue un equipo que se acostumbró a no perder, a jugar bien, y a que tiene que pelear cosas importantes, desafortunadamente no nos alcanzó pero me parece que este repunte es bueno y deslumbra un 2021 muy bueno”, finalizó.