Alberto 'Mudo' Rodríguez no quería venir a jugar con Junior, pero varios dólares lo convencieron

Ya es costumbre en el ambiente del fútbol profesional colombiano que Atlético Junior la rompa y dé verdaderos golpes de opinión cuando llega la hora de realizar grandes contrataciones. Y para 2018, uno de los refuerzos fue Alberto 'Mudo' Rodríguez, hombre clave y referente para ese entonces de la Selección de Perú que era dirigida por Ricardo Gareca.

Rodríguez llegó a la ciudad de Barranquilla en medio de una gran expectativa por su trayectoria profesional, pero con el paso de los días se quedó en promesa, jugó muy poco y terminó en medio de las críticas de los periodistas y como foco de atención para los exigentes seguidores del cuadro 'tiburón'.

El zaguero peruano ahora contó la verdadera historia de su venida a Junior, de los consejos del argentino Bernardo Cueta, figura en el fútbol peruano y que antes había venido al conjunto rojiblanco, y de los detalles que rodearon esa contratación. Lo hizo en una entrevista con el diario 'Trome', del vecino país.

"Eso fue en 2018, ya habíamos clasificado al Mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande. Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, voy a pedirles como para que me digan no y cuando le digo me dijeron que ya... hubiera pedido más jajaja", explicó inicialmente Rodríguez, quien tiene 38 años y ya se retiró del fútbol activo.

Para el 'Mudo' las cosas salieron bien, más allá de que no hubiera podido trascender en los estadios colombianos. "Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del Mundial de Rusia 2018. Me dejó mal, yo aclaré el tema...".

Alberto Rodríguez también contó algunas situaciones particulares que le sucedieron estando en Barranquilla. De esa manera contó que "otra anécdota allá en el Junior, cuando llegue, en una entrevista una periodista no se acordó mi nombre y me dijo señor ‘Mudo’ yo le dije, señor Alberto, me pidió disculpas y cuando acabó la entrevista hablamos bien, luego de ese entredicho".

El defensor mundialista con Perú ilusionó a los junioristas porque además de haber jugado en grandes de su país como Sporting Cristal y Universitario de Deportes, también pasó por el fútbol de Portugal, con Braga, Sporting de Lisboa y Río Ave. Sin embargo, sus actuaciones no fueron las mejores y hasta sufrió lesiones.

Las estadísticas dicen que Rodríguez jugó solamente seis partidos con Junior y fueron evidentes sus desencuentros con el entrenador de ese tiempo en el equipo colombiano, que era Julio Avelino Comesaña, quien llegó a asegurar que no jugaba por cuidarse e irse a la Selección de Perú.

En la misma entrevista, 'Mudo' Rodríguez se refirió con palabras de respeto y admiración para referirse a Ricardo Gareca, un entrenador que le supo llegar con su mensaje a todos los jugadores del seleccionado peruano y así regresar a un Mundial de fútbol como fue el de Rusia 2018, hecho por el que se ganaron la admiración y respeto con los hinchas del vecino país.