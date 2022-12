Alcalde de Medellín: "Si nos dejan traer todos los partidos de la liga colombiana, los recibimos"

A pesar de que los planes eran otros, la situación social del país aplazó la finalización de la liga colombiana . De hecho, hasta el momento, no se conoce quién es el cuarto semifinalista.

Millonarios , La Equidad y Junior de Barranquilla ya tienen su cupo asegurado. Sin embargo, la llave que aún no se ha definido es la que conforman Deportes Tolima y Deportivo Cali .

La falta de garantías obligó a que el juego de vuelta se aplazara en repetidas ocasiones. Pero la espera terminó. Este jueves 27 de mayo, Dimayor confirmó día, hora y estadio para el partido.

En el comunicado informan que el encuentro se disputará el próximo sábado 29 de mayo, a las 3:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. Frente a ello, el alcalde de Medellín se pronunció.

"Yo me sueño estadios llenos. Tenemos que empezar a dar muestras y pasos en el camino de la reactivación. Levanté la mano para que llegara el partido del Tolima y Cali a la ciudad de Medellín. Son mensaje bonitos de que el fútbol no debe parar, de que la economía no debe parar", afirmó Daniel Quintero Calle.

No obstante, las declaraciones que más llamaron la atención llegaron sobre el final de su intervención. Y es que se ofreció para recibir los compromisos que sean necesarios.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese partido se desarrolle de manera adecuada. Pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para que eso sea así. Es un mensaje bonito que se haya probado traer el partido para acá y si nos dejan traer todos los partidos de la liga para acá, muy bienvenidos y los recibimos", sentenció el mandatario.