Aldair Quintana: "El arquero es un puesto de mucha fortaleza, me ha ayudado en aspectos de la vida"

Aldair Quintana fue uno de los destacados del Deportivo Pereira, club que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En su primera presentación a nivel internacional, el elenco 'matecaña' demostró buen fútbol y dejó buenas sensaciones en cada una de las canchas que visitó. Pese a la eliminación con Palmeiras, Quintana tuvo buenas atajadas contra el 'verdao' y sus intervenciones bajo los tres palos fueron elogiadas.

Este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el golero del conjunto 'matecaña habló de su buen momento y de las palabras de felicitaciones que ha venido recibiendo.

"El trabajo que hacemos cada día, a medida que uno creciendo y va teniendo más experiencia te ayuda en lo profesional y como persona. El arquero es un puesto de mucha fortaleza. Esto me ha ayudado para todos los aspectos de la vida", dijo de entrada a la mesa de periodistas Aldair Quintana.

El exguardameta de Atlético Nacional también se refirió al tema de las redes sociales y todo lo que ello conlleva, las repercusiones que puede tener en la parte mental.

"Pienso que hoy en día el alcance que tienes las redes sociales, todo el mundo tiene la facilidad de opinar. El jugador debe saberse fortalecer mentalmente, le prestamos mucha atención a la parte física y no está mal, pero si estás fuerte mentalmente es importante. He tenido la oportunidad de conocer a Carlos Álzate y me ha ayudado mucho para crecer en lo mental. Todo en la vida pasa, con el paso del tiempo me ayudó muchísimo a crecer y a mejorar en muchas cosa de mi vida".

Otras declaraciones de Aldair Quintana:

*Cómo maneja el tema de las redes sociales, críticas, elogios...

"Uno mismo se encarga de darle prioridad a los comentarios sean buenos o negativos, en eso he crecido mucho, aunque hay criticas que son fuertes, pero en mi caso he aprendido a diferenciar cuando es una crítica constructiva o no".

*Una atajada que recuerde muy valiosa en la Libertadores...

"Una del segundo tiempo (contra Palmeiras), yo vengo cerrando hacia el segundo palo, define el jugador de Palmeiras, pero sacó la mano e impido el gol".

*El tema de la Selección Colombia

"Uno como jugador siempre tiene la ilusión, pero hay compañeros que vienen haciendo las cosas bien y merecen su continuidad. Seguiré trabajando para estar ahí en la Selección".

*La participación del Pereira en la Copa Libertadores:

"El grupo hizo un buen torneo, creo que nos enfrentamos a rivales de mucha historia y jerarquía y supo competir muy bien. Lastimosamente en el partido de ida, en lo personal tuvimos un 20 minutos donde ellos (Palmeiras) resolvieron el partido, son partidos y experiencias que hay que aprender y que contra esos clubes no debes dar ventajas".