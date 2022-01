Aldair Quintana: "Ofrezco disculpas a toda la hinchada de Atlético Nacional"

El ambiente en Atlético Nacional viene con la marea alta, después de algunas manifestaciones de un sector de la hinchada que expresó su inconformismo en contra de la presencia de Aldair Quintana en la nómina para este 2022 y solicitando la contratación de un arquero.

Y precisamente este miércoles, se citó una rueda de prensa con la presencia de jugadores de los 'verdolagas', el técnico Alejandro Restrepo, el presidente Emilio Gutiérrez y el propio Quintana. Todo esto con el fin de darle una voz de respaldo a su compañero de equipo.

"Él (Aldair Quintana) merece respeto, y tiene toda nuestra confianza y respaldo" señaló inicialmente Gutiérrez.

Sobre los ataques contra el jugador, el dirigente añadió que "el mal uso de redes sociales, las pancartas e insultos tienen consecuencias: Juegan en contra del equipo y de las metas que queremos conseguir".

Por su parte, Quintana ofreció, nuevamente, excusas hacia la afición y se mostró comprometido con su rol en el club: "Reiterar mis excusas para todos, soy consciente de lo que pasó y debo hacerme responsable por mis actos".

"Tengo un reto personal, me lo propuse, fácilmente hubiera podido decirle al presidente que me buscara otro equipo, pero quiero afrontarlo y el día que me vaya de Nacional quiero irme como un ganador" concluyó el arquero.

El golero, quien recibió el apoyo de los jugadores presentes en la conferencia, tales como Álex Mejía, Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, Sebastián Gómez, Felipe Aguilar y Jefferson Duque