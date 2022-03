“Aldair Quintana seguramente tendrá revancha, lo más importante es que siga creyendo en él”

Lo que vive Aldair Quintana en Atlético Nacional no es fácil, no solo hablando del mal momento como arquero, sino desde lo personal. En la derrota 3-1 frente a Bucaramanga, el tolimense tuvo que ver en uno de los goles y solamente jugó el primer tiempo. Ahí surgieron versiones periodísticas que indicaron que Quintana se derrumbó en el camerino y que pidió no seguir en dicho compromiso.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con Dayron Pérez, ex futbolista y quien fue su técnico en el Atlético Huila, antes de dar el salto al elenco ‘verdolaga’.

El antioqueño habló de cómo es Quintana, como profesional y como persona. Además, lo respaldó y lo aconsejó para que pueda salir de esta dura actualidad que atraviesa el guardameta oriundo de Ibagué.

¿Qué opina del duro presente de Aldair Quintana?

“A ver, sí, es un momento muy complejo, muy difícil que seguramente en algún momento todos hemos vivido. Estamos en un mundo imperfecto, no dejamos de ser seres humanos y por las experiencias, las vivencias vividas; creo que esos momentos en algún momento van a llegar y lo más importante es poder sobreponerse y sacarlos adelante. Yo personalmente lo viví como jugador y en mi corta carrera como entrenador también. Entonces ahí hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia, que el tiempo va acomodando todo y va sanando muchas situaciones”.

Usted que lo conoce y lo dirigió en el Huila, ¿cómo es él como persona y como profesional?

“Primero, como profesional, como deportista: íntegro, disciplinado, dedicado a su profesión. Como persona: muy buen ser humano, una persona muy noble, con muchos valores y principios desde el hogar, una persona muy cercana a su núcleo familiar, a sus padres y demás. Entonces, es muy integral en todos los aspectos”.

En lo mental ¿cómo era él cuando estuvo a su mando en el Huila?

“En lo mental, estaba en un proceso de consolidación. Él ya había tenido cierta formación, pero a mí me tocó asumir el equipo profesional en un momento difícil, porque veníamos de pelear un descenso, de salvarlo y arrancar un torneo en muy poco tiempo sin margen de error, y con la obligación de buscar resultados. Yo le di la confianza y el respaldo para que arrancara como titular con Atlético Huila, y hubo momentos que me acordaron de lo que le está sucediendo. No fueron muy buenos, pero ahí es donde mentalmente se tenía que fortalecer y crecer en ese aspecto, a través del respaldo que siempre nosotros como entrenadores y cuerpo técnico le dimos. Pero sí, sí quedaba pendiente esa tarea de fortalecerse un poco más”.

¿Qué consejo le daría a Aldair para salir de este difícil momento que lo ha afectado en lo personal y laboral?

“Pues uno no es dueño de la verdad, ni es nadie para dar consejos en estas situaciones y en estos momentos que no son fáciles, pero todo es a través de hacer lo correcto, de ser íntegro, de entender que uno tiene que aprender a convivir con el error y con estas situaciones. Que lo más importante es que se levante, que siga creyendo firmemente en lo que es él como profesional, como arquero y como ser humano. Dios seguramente le va a dar revancha y le va a traer momentos mucho más amenos, mucho más felices y alegres. Ese sería mi consejo”.

¿Ha podido hablar con él?

“No he podido hablar con él, porque pues a la distancia uno lo ve muy comprometido con el club, con muchos compromisos por delante, con partidos muy seguidos y más el torneo internacional que se le juntó. Entonces hay que ser prudente. Hay momentos donde uno no tiene que estar molestando los demás, y más en este momento. Pues a la distancia, sí se le pide a Dios que ojalá pueda estar mucho mejor”.